Запад борется за сохранение своей гегемонии, заявила Матвиенко
Матвиенко: Запад зачищает информационное поле от альтернативных точек зрения
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Страны Запада зачищают свое информационное поле от альтернативных точек зрения, режимы этих стран борются за сохранение своей гегемонии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы видим, как по-разному относятся к работе СМИ в России и в странах Запада. Там обычной практикой стала зачистка информационного поля от журналистов, стремящихся донести альтернативную точку зрения. Мы не раз видели, как идёт буквально физическое воспрепятствование работе российских репортёров - вы помните, как не давали взять интервью у (канцлера ФРГ Олафа) Шольца, у (президента Франции Эмануэля) Макрона, у (главы МИД Германии Анналены) Бербок", - сказала она в ходе церемонии награждения конкурса журналистов "Совет Федерации – палата регионов".
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Матвиенко отметила, что происходящее со свободой слова на Западе можно смело называть "широкомасштабной специальной операцией западных режимов для сохранения своей гегемонии".
"Колоссальные масштабы цензуры в США – причём идеологической цензуры – только что подтвердил даже Марк Цукерберг. Он сравнил её с антиутопией Оруэлла "1984" и прямо обвинил в ней администрацию Белого дома и американские спецслужбы", - констатировала председатель СФ.
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Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
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