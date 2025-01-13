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Запад борется за сохранение своей гегемонии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.01.2025
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15:06 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/matvienko-1993478047.html
Запад борется за сохранение своей гегемонии, заявила Матвиенко
Запад борется за сохранение своей гегемонии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.01.2025
Запад борется за сохранение своей гегемонии, заявила Матвиенко
Страны Запада зачищают свое информационное поле от альтернативных точек зрения, режимы этих стран борются за сохранение своей гегемонии, заявила председатель... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:06:00+03:00
2025-01-13T15:06:00+03:00
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валентина матвиенко
марк цукерберг
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Страны Запада зачищают свое информационное поле от альтернативных точек зрения, режимы этих стран борются за сохранение своей гегемонии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы видим, как по-разному относятся к работе СМИ в России и в странах Запада. Там обычной практикой стала зачистка информационного поля от журналистов, стремящихся донести альтернативную точку зрения. Мы не раз видели, как идёт буквально физическое воспрепятствование работе российских репортёров - вы помните, как не давали взять интервью у (канцлера ФРГ Олафа) Шольца, у (президента Франции Эмануэля) Макрона, у (главы МИД Германии Анналены) Бербок", - сказала она в ходе церемонии награждения конкурса журналистов "Совет Федерации – палата регионов". Матвиенко отметила, что происходящее со свободой слова на Западе можно смело называть "широкомасштабной специальной операцией западных режимов для сохранения своей гегемонии". "Колоссальные масштабы цензуры в США – причём идеологической цензуры – только что подтвердил даже Марк Цукерберг. Он сравнил её с антиутопией Оруэлла "1984" и прямо обвинил в ней администрацию Белого дома и американские спецслужбы", - констатировала председатель СФ. Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975849105.html
https://ria.ru/20241109/zapad-1982862410.html
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франция, россия, германия, валентина матвиенко, марк цукерберг, жозеп боррель, евросоюз, совет федерации рф, европарламент, политика
Франция, Россия, Германия, Валентина Матвиенко, Марк Цукерберг, Жозеп Боррель, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Европарламент, Политика
Запад борется за сохранение своей гегемонии, заявила Матвиенко

Матвиенко: Запад зачищает информационное поле от альтернативных точек зрения

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Страны Запада зачищают свое информационное поле от альтернативных точек зрения, режимы этих стран борются за сохранение своей гегемонии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы видим, как по-разному относятся к работе СМИ в России и в странах Запада. Там обычной практикой стала зачистка информационного поля от журналистов, стремящихся донести альтернативную точку зрения. Мы не раз видели, как идёт буквально физическое воспрепятствование работе российских репортёров - вы помните, как не давали взять интервью у (канцлера ФРГ Олафа) Шольца, у (президента Франции Эмануэля) Макрона, у (главы МИД Германии Анналены) Бербок", - сказала она в ходе церемонии награждения конкурса журналистов "Совет Федерации – палата регионов".
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Китай против навязывания Западом своей гегемонии, заявил посол России
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Матвиенко отметила, что происходящее со свободой слова на Западе можно смело называть "широкомасштабной специальной операцией западных режимов для сохранения своей гегемонии".
"Колоссальные масштабы цензуры в США – причём идеологической цензуры – только что подтвердил даже Марк Цукерберг. Он сравнил её с антиутопией Оруэлла "1984" и прямо обвинил в ней администрацию Белого дома и американские спецслужбы", - констатировала председатель СФ.
Семен Григорьев - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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17 мая 2024, 16:19
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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ФранцияРоссияГерманияВалентина МатвиенкоМарк ЦукербергЖозеп БоррельЕвросоюзСовет Федерации РФЕвропарламентПолитика
 
 
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