В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество
"Дагэнерго": в Махачкале выявили майнинг-ферму, нанесшую многомилионный ущерб
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, незаконно подключенная к сети, выявлена в Махачкале, нанесенный ущерб превысил 180 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") Арсен Гаджиев.
"В Махачкале была обнаружена очередная крупная криптоферма… Хозяин этой фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан… Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов… Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей - более 180 миллионов, если быть точным", - написал Гаджиев.
По его словам, ферма состояла из 408 аппаратов для майнинга криптовалют. Материалы передали в правоохранительные органы.
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает майнинг в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
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