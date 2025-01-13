https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html

В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество

В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество - РИА Новости, 13.01.2025

В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество

Крупная майнинг-ферма, незаконно подключенная к сети, выявлена в Махачкале, нанесенный ущерб превысил 180 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T23:31:00+03:00

2025-01-13T23:31:00+03:00

2025-01-13T23:31:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, незаконно подключенная к сети, выявлена в Махачкале, нанесенный ущерб превысил 180 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") Арсен Гаджиев. "В Махачкале была обнаружена очередная крупная криптоферма… Хозяин этой фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан… Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов… Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей - более 180 миллионов, если быть точным", - написал Гаджиев. По его словам, ферма состояла из 408 аппаратов для майнинга криптовалют. Материалы передали в правоохранительные органы. Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает майнинг в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.

https://ria.ru/20250105/mayning-1992577275.html

https://ria.ru/20250112/zarabotok-1993213198.html

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россия, республика дагестан, махачкала, происшествия, майнинг, криптовалюта