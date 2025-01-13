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В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество - РИА Новости, 13.01.2025
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23:31 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html
В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество
В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество - РИА Новости, 13.01.2025
В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество
Крупная майнинг-ферма, незаконно подключенная к сети, выявлена в Махачкале, нанесенный ущерб превысил 180 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:31:00+03:00
2025-01-13T23:31:00+03:00
россия
республика дагестан
махачкала
происшествия
майнинг
криптовалюта
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МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, незаконно подключенная к сети, выявлена в Махачкале, нанесенный ущерб превысил 180 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") Арсен Гаджиев. "В Махачкале была обнаружена очередная крупная криптоферма… Хозяин этой фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан… Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов… Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей - более 180 миллионов, если быть точным", - написал Гаджиев. По его словам, ферма состояла из 408 аппаратов для майнинга криптовалют. Материалы передали в правоохранительные органы. Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает майнинг в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
https://ria.ru/20250105/mayning-1992577275.html
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россия, республика дагестан, махачкала, происшествия, майнинг, криптовалюта
Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Происшествия, майнинг, Криптовалюта
В Махачкале выявили майнинг-ферму, которая воровала электричество

"Дагэнерго": в Махачкале выявили майнинг-ферму, нанесшую многомилионный ущерб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, незаконно подключенная к сети, выявлена в Махачкале, нанесенный ущерб превысил 180 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") Арсен Гаджиев.
Махачкале была обнаружена очередная крупная криптоферма… Хозяин этой фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан… Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов… Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей - более 180 миллионов, если быть точным", - написал Гаджиев.
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По его словам, ферма состояла из 408 аппаратов для майнинга криптовалют. Материалы передали в правоохранительные органы.
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает майнинг в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
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