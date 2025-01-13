https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html

Лондон поможет Зеленскому ради педофилов

Лондон поможет Зеленскому ради педофилов - РИА Новости, 13.01.2025

Лондон поможет Зеленскому ради педофилов

"Умри ты сегодня, а я завтра". Этим правилом Владимир Зеленский руководствуется в отношениях как с собственным народом, так и с мировыми лидерами. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:00:00+03:00

2025-01-13T08:00:00+03:00

2025-01-13T08:00:00+03:00

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"Умри ты сегодня, а я завтра". Этим правилом Владимир Зеленский руководствуется в отношениях как с собственным народом, так и с мировыми лидерами.С одной стороны, украинцы тысячами гибнут за его видение будущего. Это делается, мягко говоря, не всегда добровольно: мужчин для таких самопожертвований отлавливают на улицах. Тем не менее система работает: умирает кто-то другой, а Зеленский скоро отметит шестилетнюю годовщину беспрерывного пребывания во власти.С другой стороны, почти все "тузы" мировой политики, которые в 2022 году разделили с ним ответственность за авантюру по военному противостоянию России, к настоящему времени сошли с дистанции. Британия, Германия, Италия, Нидерланды, Канада, США, Польша, Южная Корея, Япония — везде власть сменилась либо сменится в ближайшие дни.Из тех, кто был с Зеленским с самого начала, остались только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон. Первая сломала о колено всех внутренних врагов. Второй наделен одиноким политическим талантом и в этом похож на Зеленского: у обоих ничего путного не выходит на практике, но оба успешны в деле сохранения власти.Зеленский устроился даже удобнее, чем Макрон. Срок француза, как ни крутись, истечет весной 2027 года, а бывший комик может оставаться во главе Украины, пока жив, при условии, что все это время будут идти боевые действия — и что идти они будут не в Киеве.Завершение или заморозка конфликта на невыгодных для Украины условиях означает для Зеленского проведение новых выборов, которые он проиграет любому кандидату "от армии" (наиболее вероятным считают бывшего главкома Валерия Залужного). А выгодных условий ни ему, ни Украине никто не предлагает: Зеленский не получит от Запада ничего из того, на что надеялся как на промежуточный результат — ни приглашения в НАТО, ни чудо-оружия.Поэтому его тактика — воевать, пока воюется, невзирая на издержки. Тянуть время столько, сколько ВСУ могут худо-бедно удерживать фронт. "Умри ты сегодня, а я завра".В конечном итоге он надеется пересидеть всех, включая Россию. Иными словами, рассчитывает на чудо: некое стечение обстоятельств в будущем, из-за которых Россия выйдет из игры. А то, что время ожидания чуда оплачивается украинскими жизнями, это не только его личная — это общезападная тактика ведения дел с Москвой.Однако "перемирие" через диалог с Россией — это сценарий, которого теперь хочет главный спонсор Украины, США. Причем речь идет не только о приходящем президенте Дональде Трампе, но и об уходящем президенте Джо Байдене. Его команда сейчас собирает вещи, а потому плюет на условности: прямо говорит, что все "действия по поддержке Украины за последние дни" нужны для "усиления позиций на переговорах".Зачем США "передышка" и может ли Россия согласиться на "сделку", которая подразумевает приостановку боевых действий, — предмет отдельного разговора. Для Зеленского важно, что любая приостановка без "перемоги" лично для него станет плахой, а отказаться от требований Вашингтона он не может. От лояльности США (начиная с 20 января, от лояльности лично Трампу) критично зависят не только Украина, но и он сам. Если "гетман" впадет в немилость в Америке, это откроет путь к дворцовому перевороту, поскольку умение договариваться с американцами — обязательное требование к лидеру со стороны украинских элит.Следовательно, отказать Трампу в переговорах и заморозке конфликта должна Москва. Только так Зеленский может быть уверен, что США продолжат помогать Киеву и предоставят ему еще времени на ожидание чуда.Чтобы Москва гарантированно отказала, в пакете условий к ней должно быть что-то заведомо неприемлемое и токсичное, отравляющее всю затею. Обязательство России о выводе войск, приглашение Украины в Североатлантический альянс, глобальное перевооружение ВСУ — это уже пройденный этап и Западом же отклоненные хотелки.Но одну подходящую по ядовитости меру согласовать вроде бы удалось — это так называемый "ввод миротворцев".Формально идея в том, что после прекращения боевых действий на территории Украины будет размещен военный контингент из европейских стран НАТО. Это противоречит главному требованию Москвы, которое можно сформулировать как "ни Украины в НАТО, ни НАТО на Украине". Если наступление перемирия означает введение в зону контроля Киева солдат Североатлантического альянса — перемирия не будет. Выдвигать России подобные условия можно лишь с расчетом на категорический отказ.Со стороны Запада главным лоббистом данной идеи стал Макрон. Больше никто под ней подписываться не хотел, даже поляки заявили о принципиальном неучастии. Но потом "позитивная" (по словам Зеленского) реакция последовала из Лондона. В ближайшее время Киев посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы обсудить ввод на послевоенную Украину британских войск.Тонкость интриги в том, что ранее этот ход удалось утвердить у Трампа, пока он гостил в Париже. Возможно, американец не осознавал, что тем самым под его миротворческие планы подкладывают бомбу. Трамп никогда не демонстрировал глубокого понимания причин украинского конфликта, а на поверхностный взгляд предложение Макрона о миротворцах выглядит так, будто ответственность за Украину перекладывается с США на Европу, чего сам Трамп неоднократно и требовал.Потом Макрон уговорил Стармера — скорее всего, это произошло в ходе их личной встречи в начале января. Зачем это было нужно французу — вопрос открытый, но неинтересный: Макрон давно сделал противостояние Москве своей личной войной. Интереснее, зачем это Стармеру, поскольку для него во всем этом нет ничего личного.Он, конечно, русофоб, как и многие другие британцы. Их относительное и поредевшее, но все же большинство, если верить соцопросам, по-прежнему хочет противостоять России до победы. Но те же опросы показывают, что население в первую очередь ждет от Стармера действий по спасению экономики, а не поднятия ставок в конфликте с Москвой до макроновского уровня.Однако британские экономические хвори — это данность, с которой Стармер ничего поделать не сможет. Даже если бы у него были к этому таланты, у Британии не было бы возможностей. В нынешних обстоятельствах нельзя приподнять англичанам уровень жизни. А вот в сотый раз в истории отвлечь публику на войну — это можно, и Стармеру очень нужно британцев хоть на что-нибудь отвлечь.Систематическая сексуальная эксплуатация маленьких девочек со стороны сколоченных по этническому (в основном "пакистанскому") принципу банд вскрылась сначала в Ротереме, а потом и в других английских городах. С этого скандала прошло более десяти лет, а теперь общество со второй попытки пытается задать власти неудобные вопросы.Почему количество жертв исчисляется тысячами, а осужденных — чуть больше десятка? Почему бездействовали госслужбы, несмотря на многочисленные заявления родителей? С какой целью покрывали весь этот кошмар? Нет ли тут заговора?Предложение о спецрасследовании отклонено стармерским большинством в парламенте: нечего, мол, бередить старые раны, "потакая ультраправым и другим ксенофобам". Но в дни педофильского скандала Стармер служил главным прокурором королевства. То есть вопрос о сокрытии масштабов преступления — это вопрос лично к нему.Ответа ждут три четверти британцев. Ни в чем они за последние годы не были так едины, как в желании расследовать заговор вокруг банды педофилов. В этом моменте Макрон с Зеленским и протянули Стармеру руку помощи.Если что-то и может перебить возмущение педофилами, то третья мировая война. А именно к этому — к прямому военному конфликту России и НАТО в конечном счете ведет инициатива Макрона — Зеленского.Если на территории Украины появятся солдаты НАТО, Киев непременно попытается столкнуть их с Россией. Для него единственный относительно реалистичный сценарий военной победы — перевод конфликта на макроуровень. Это понимают даже британцы — и уже скоро начнут обсуждать все за и против (а потянем ли? и не слишком ли опасно?), вновь примеряя на себя роль жителей некогда великой империи.В реальности вопрос не стоит так, что Британия или Франция пошлют военных на Украину. Это сугубо политическая интрига, цель которой — спровоцировать отказ России от инициатив Трампа и гарантировать продолжение конфликта на условиях Зеленского.Державы, которая на самом деле могла бы ввести войска на Украину в союзе с французами и при дружелюбным нейтралитете немцев, как это было в неудачную для России Крымскую войну, на Британских островах больше нет.Осталась только та, где правительство покрывает сексуальное насилие над детьми и потакает интригам украинского комика.

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