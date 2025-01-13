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Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами - РИА Новости, 13.01.2025
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04:32 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/kuban-1993403099.html
Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами
Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами - РИА Новости, 13.01.2025
Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами
Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин в своем Telegram-канале принес извинения за нецензурную лексику в общении с людьми в центре для... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:32:00+03:00
2025-01-13T04:32:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
сергей урайкин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин в своем Telegram-канале принес извинения за нецензурную лексику в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц в Анапе.Ранее в сети появилось видео, где Урайкин, употребляя нецензурную лексику, обращается якобы к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута после того, как появились сообщения, что их ночью выгоняют из помещения. Позднее чиновник рассказал РИА Новости, что на видео он беседует не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили провести переезд волонтеров и птиц в новое помещение ночью. По его словам, переезд добровольцев продолжился спокойно уже на следующий день."Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался – непрерывное напряжение дало о себе знать", — написал он.Урайкин пояснил, что его слова были связаны с взаимным недопониманием в пылу рабочих задач. При этом, как подчеркнул замминистра министра образования, все участники ликвидации последствий разлива мазута переживают за общее дело."Благодарю волонтеров за труд!" — написал чиновник.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, сергей урайкин
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Сергей Урайкин
Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами

Замминистра образования Кубани Урайкин извинился за скандал с волонтерами

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин в своем Telegram-канале принес извинения за нецензурную лексику в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц в Анапе.
Ранее в сети появилось видео, где Урайкин, употребляя нецензурную лексику, обращается якобы к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута после того, как появились сообщения, что их ночью выгоняют из помещения. Позднее чиновник рассказал РИА Новости, что на видео он беседует не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили провести переезд волонтеров и птиц в новое помещение ночью. По его словам, переезд добровольцев продолжился спокойно уже на следующий день.
Мазут, собранный в мешки волонтерами - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом
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"Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался – непрерывное напряжение дало о себе знать", — написал он.
Урайкин пояснил, что его слова были связаны с взаимным недопониманием в пылу рабочих задач. При этом, как подчеркнул замминистра министра образования, все участники ликвидации последствий разлива мазута переживают за общее дело.
"Благодарю волонтеров за труд!" — написал чиновник.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеСергей Урайкин
 
 
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