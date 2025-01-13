https://ria.ru/20250113/kuban-1993403099.html

Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами

Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами - РИА Новости, 13.01.2025

Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтерами

Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин в своем Telegram-канале принес извинения за нецензурную лексику в общении с людьми в центре для... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:32:00+03:00

2025-01-13T04:32:00+03:00

2025-01-13T04:32:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

сергей урайкин

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин в своем Telegram-канале принес извинения за нецензурную лексику в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц в Анапе.Ранее в сети появилось видео, где Урайкин, употребляя нецензурную лексику, обращается якобы к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута после того, как появились сообщения, что их ночью выгоняют из помещения. Позднее чиновник рассказал РИА Новости, что на видео он беседует не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили провести переезд волонтеров и птиц в новое помещение ночью. По его словам, переезд добровольцев продолжился спокойно уже на следующий день."Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался – непрерывное напряжение дало о себе знать", — написал он.Урайкин пояснил, что его слова были связаны с взаимным недопониманием в пылу рабочих задач. При этом, как подчеркнул замминистра министра образования, все участники ликвидации последствий разлива мазута переживают за общее дело."Благодарю волонтеров за труд!" — написал чиновник.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, сергей урайкин