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США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан - РИА Новости, 13.01.2025
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18:24 13.01.2025 (обновлено: 18:25 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kitay-1993526393.html
США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан
США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан - РИА Новости, 13.01.2025
США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан
США за последние четыре года смогли укрепить свои позиции в стратегическом соперничестве с Китаем, одновременно избегая эскалации и поддерживая стабильность в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:24:00+03:00
2025-01-13T18:25:00+03:00
в мире
сша
китай
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США за последние четыре года смогли укрепить свои позиции в стратегическом соперничестве с Китаем, одновременно избегая эскалации и поддерживая стабильность в двусторонних отношениях, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV.&quot;Последнее, чего хотят американцы, - это масштабная война с ядерной державой. Мы смогли укрепить нашу позицию в этом соперничестве и одновременно стабилизировать отношения, не допуская их скатывания к конфликту. Это также можно считать несомненным успехом&quot;, - сказал он.Салливан добавил, что за период президентства Джо Байдена США стали сильнее в конкуренции с Китаем. "Это даже не подлежит сравнению. США сегодня находятся в гораздо более сильной позиции, чем четыре года назад. Это и есть показатель несомненного успеха нашей стратегии", - подчеркнул он.
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в мире, сша, китай, джейк салливан, джо байден
В мире, США, Китай, Джейк Салливан, Джо Байден
США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан

Салливан: США за 4 года укрепили позиции в стратегическом соперничестве с Китаем

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США за последние четыре года смогли укрепить свои позиции в стратегическом соперничестве с Китаем, одновременно избегая эскалации и поддерживая стабильность в двусторонних отношениях, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV.
«

"Последнее, чего хотят американцы, - это масштабная война с ядерной державой. Мы смогли укрепить нашу позицию в этом соперничестве и одновременно стабилизировать отношения, не допуская их скатывания к конфликту. Это также можно считать несомненным успехом", - сказал он.

Салливан добавил, что за период президентства Джо Байдена США стали сильнее в конкуренции с Китаем. "Это даже не подлежит сравнению. США сегодня находятся в гораздо более сильной позиции, чем четыре года назад. Это и есть показатель несомненного успеха нашей стратегии", - подчеркнул он.
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В миреСШАКитайДжейк СалливанДжо Байден
 
 
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