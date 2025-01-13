https://ria.ru/20250113/kitay-1993526393.html

США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан

США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан - РИА Новости, 13.01.2025

США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан

США за последние четыре года смогли укрепить свои позиции в стратегическом соперничестве с Китаем, одновременно избегая эскалации и поддерживая стабильность в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:24:00+03:00

2025-01-13T18:24:00+03:00

2025-01-13T18:25:00+03:00

в мире

сша

китай

джейк салливан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США за последние четыре года смогли укрепить свои позиции в стратегическом соперничестве с Китаем, одновременно избегая эскалации и поддерживая стабильность в двусторонних отношениях, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV."Последнее, чего хотят американцы, - это масштабная война с ядерной державой. Мы смогли укрепить нашу позицию в этом соперничестве и одновременно стабилизировать отношения, не допуская их скатывания к конфликту. Это также можно считать несомненным успехом", - сказал он.Салливан добавил, что за период президентства Джо Байдена США стали сильнее в конкуренции с Китаем. "Это даже не подлежит сравнению. США сегодня находятся в гораздо более сильной позиции, чем четыре года назад. Это и есть показатель несомненного успеха нашей стратегии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241204/ssha-1987424911.html

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в мире, сша, китай, джейк салливан, джо байден