США не хотят войны с Китаем, заявил Салливан
Салливан: США за 4 года укрепили позиции в стратегическом соперничестве с Китаем
© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США за последние четыре года смогли укрепить свои позиции в стратегическом соперничестве с Китаем, одновременно избегая эскалации и поддерживая стабильность в двусторонних отношениях, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV.
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"Последнее, чего хотят американцы, - это масштабная война с ядерной державой. Мы смогли укрепить нашу позицию в этом соперничестве и одновременно стабилизировать отношения, не допуская их скатывания к конфликту. Это также можно считать несомненным успехом", - сказал он.
Салливан добавил, что за период президентства Джо Байдена США стали сильнее в конкуренции с Китаем. "Это даже не подлежит сравнению. США сегодня находятся в гораздо более сильной позиции, чем четыре года назад. Это и есть показатель несомненного успеха нашей стратегии", - подчеркнул он.
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