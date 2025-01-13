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На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 13.01.2025 (обновлено: 18:41 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kiev-1993527345.html
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима - РИА Новости, 13.01.2025
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал в своем Telegram-канале украинцев массово писать комментарии... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:29:00+03:00
2025-01-13T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
александр дубинский
илон маск
дональд трамп
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал в своем Telegram-канале украинцев массово писать комментарии под постами американских предпринимателей Илона Маска и Дэвида Сакса, а также Дональда Трампа-младшего в соцсети X.Политик обратился ко всем, кто хочет донести до Запада реальную сущность киевского режима, и выложил текст на английском языке, который нужно оставить в комментариях."От имени украинцев, приверженных истине и свободе, мы должны сообщить вам о шокирующей реальности, происходящей на Украине. С февраля 2022 года в Киеве существует секретная пыточная тюрьма, созданная в центральном офисе Службы безопасности Украины (СБУ)" — говорится в тексте.Как отмечается в сообщении, это учреждение частично функционировало на деньги США. В ней людей пытали и заставляли признаваться в государственной измене, указывается в тексте.Политик призвал присоединиться всех, кто выступает против киевского режима и желает окончания конфликта.Как заявлял РИА Новости экс-сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мазур, украинские спецслужбы пытают людей током, утоплением и подвешиванием на крюках.Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобожденной ВС России в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
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в мире, украина, киев, александр дубинский, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима

Нардеп Дубинский призвал украинцев массово писать комментарии под постами Маска

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал в своем Telegram-канале украинцев массово писать комментарии под постами американских предпринимателей Илона Маска и Дэвида Сакса, а также Дональда Трампа-младшего в соцсети X.
Политик обратился ко всем, кто хочет донести до Запада реальную сущность киевского режима, и выложил текст на английском языке, который нужно оставить в комментариях.
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"От имени украинцев, приверженных истине и свободе, мы должны сообщить вам о шокирующей реальности, происходящей на Украине. С февраля 2022 года в Киеве существует секретная пыточная тюрьма, созданная в центральном офисе Службы безопасности Украины (СБУ)" — говорится в тексте.
Как отмечается в сообщении, это учреждение частично функционировало на деньги США. В ней людей пытали и заставляли признаваться в государственной измене, указывается в тексте.
Политик призвал присоединиться всех, кто выступает против киевского режима и желает окончания конфликта.
Как заявлял РИА Новости экс-сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мазур, украинские спецслужбы пытают людей током, утоплением и подвешиванием на крюках.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобожденной ВС России в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАлександр ДубинскийИлон МаскДональд ТрампВооруженные силы РФАвдеевка
 
 
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