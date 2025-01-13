https://ria.ru/20250113/kiev-1993527345.html
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима - РИА Новости, 13.01.2025
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал в своем Telegram-канале украинцев массово писать комментарии... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:29:00+03:00
2025-01-13T18:29:00+03:00
2025-01-13T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал в своем Telegram-канале украинцев массово писать комментарии под постами американских предпринимателей Илона Маска и Дэвида Сакса, а также Дональда Трампа-младшего в соцсети X.Политик обратился ко всем, кто хочет донести до Запада реальную сущность киевского режима, и выложил текст на английском языке, который нужно оставить в комментариях."От имени украинцев, приверженных истине и свободе, мы должны сообщить вам о шокирующей реальности, происходящей на Украине. С февраля 2022 года в Киеве существует секретная пыточная тюрьма, созданная в центральном офисе Службы безопасности Украины (СБУ)" — говорится в тексте.Как отмечается в сообщении, это учреждение частично функционировало на деньги США. В ней людей пытали и заставляли признаваться в государственной измене, указывается в тексте.Политик призвал присоединиться всех, кто выступает против киевского режима и желает окончания конфликта.Как заявлял РИА Новости экс-сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мазур, украинские спецслужбы пытают людей током, утоплением и подвешиванием на крюках.Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобожденной ВС России в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, александр дубинский, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
На Украине готовят масштабную акцию против киевского режима
Нардеп Дубинский призвал украинцев массово писать комментарии под постами Маска
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал в своем Telegram-канале украинцев массово писать комментарии под постами американских предпринимателей Илона Маска и Дэвида Сакса, а также Дональда Трампа-младшего в соцсети X.
Политик обратился ко всем, кто хочет донести до Запада реальную сущность киевского режима, и выложил текст на английском языке, который нужно оставить в комментариях.
"От имени украинцев, приверженных истине и свободе, мы должны сообщить вам о шокирующей реальности, происходящей на Украине. С февраля 2022 года в Киеве существует секретная пыточная тюрьма, созданная в центральном офисе Службы безопасности Украины (СБУ)" — говорится в тексте.
Как отмечается в сообщении, это учреждение частично функционировало на деньги США. В ней людей пытали и заставляли признаваться в государственной измене, указывается в тексте.
Политик призвал присоединиться всех, кто выступает против киевского режима и желает окончания конфликта.
Как заявлял РИА Новости экс-сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мазур, украинские спецслужбы пытают людей током, утоплением и подвешиванием на крюках.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что в Авдеевке
, освобожденной ВС России
в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев
держал жителей в заключении по политическим мотивам.