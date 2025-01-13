Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться
Экс-премьер Канады обратился к Трампу как старик к старику и призвал опомниться
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен сравнил в статье в газете Globe and Mail избранного президента США Дональда Трампа с задирой и призвал организовать встречу стран, в адрес которых он уже выдвинул претензии.
Трамп ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Позднее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
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"Трамп угрожает не только нам, он также подвергает нападкам растущее число стран, а также ЕС... Канаде следует быстро созвать встречу лидеров Дании, Панамы, Мексики, а также пригласить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы сформулировать план по противодействию этим угрозам", - говорится в статье Кретьена.
Бывший канадский премьер указал на то, что Трамп своими заявлениями увеличивает число союзников Оттавы и призвал их организоваться для противостояния "большому сильному задире".
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"Дональду Трампу, от одного старика другому (Трампу 78 лет, Кретьену - 91 - ред.): вы понимаете, что делаете? Что привело вас к мысли, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире..., чтобы присоединиться к США?" - добавил он.
При этом Кретьен призвал канадских политиков более активно защищать интересы страны в отношениях с Вашингтоном. Он посоветовал указать Штатам на проблему попадания в Канаду нелегального оружия и потребовать от соседа более активных мер по борьбе с этой контрабандой. Бывший премьер также считает, что необходимо убедить США признать Северо-Западный проход - морские пути через Северный Ледовитый Океан - как пролегающий через канадские воды.
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