https://ria.ru/20250113/kanada-1993417916.html

Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться

Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться - РИА Новости, 13.01.2025

Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен сравнил в статье в газете Globe and Mail избранного президента США Дональда Трампа с задирой и призвал организовать... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:25:00+03:00

2025-01-13T09:25:00+03:00

2025-01-13T10:10:00+03:00

в мире

канада

сша

гренландия

дональд трамп

жан кретьен

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен сравнил в статье в газете Globe and Mail избранного президента США Дональда Трампа с задирой и призвал организовать встречу стран, в адрес которых он уже выдвинул претензии. Трамп ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Позднее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом. "Трамп угрожает не только нам, он также подвергает нападкам растущее число стран, а также ЕС... Канаде следует быстро созвать встречу лидеров Дании, Панамы, Мексики, а также пригласить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы сформулировать план по противодействию этим угрозам", - говорится в статье Кретьена. Бывший канадский премьер указал на то, что Трамп своими заявлениями увеличивает число союзников Оттавы и призвал их организоваться для противостояния "большому сильному задире". "Дональду Трампу, от одного старика другому (Трампу 78 лет, Кретьену - 91 - ред.): вы понимаете, что делаете? Что привело вас к мысли, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире..., чтобы присоединиться к США?" - добавил он. При этом Кретьен призвал канадских политиков более активно защищать интересы страны в отношениях с Вашингтоном. Он посоветовал указать Штатам на проблему попадания в Канаду нелегального оружия и потребовать от соседа более активных мер по борьбе с этой контрабандой. Бывший премьер также считает, что необходимо убедить США признать Северо-Западный проход - морские пути через Северный Ледовитый Океан - как пролегающий через канадские воды.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, сша, гренландия, дональд трамп, жан кретьен, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия