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Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться - РИА Новости, 13.01.2025
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09:25 13.01.2025 (обновлено: 10:10 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kanada-1993417916.html
Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться
Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться - РИА Новости, 13.01.2025
Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться
Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен сравнил в статье в газете Globe and Mail избранного президента США Дональда Трампа с задирой и призвал организовать... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:25:00+03:00
2025-01-13T10:10:00+03:00
в мире
канада
сша
гренландия
дональд трамп
жан кретьен
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен сравнил в статье в газете Globe and Mail избранного президента США Дональда Трампа с задирой и призвал организовать встречу стран, в адрес которых он уже выдвинул претензии. Трамп ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Позднее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом. "Трамп угрожает не только нам, он также подвергает нападкам растущее число стран, а также ЕС... Канаде следует быстро созвать встречу лидеров Дании, Панамы, Мексики, а также пригласить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы сформулировать план по противодействию этим угрозам", - говорится в статье Кретьена. Бывший канадский премьер указал на то, что Трамп своими заявлениями увеличивает число союзников Оттавы и призвал их организоваться для противостояния "большому сильному задире". "Дональду Трампу, от одного старика другому (Трампу 78 лет, Кретьену - 91 - ред.): вы понимаете, что делаете? Что привело вас к мысли, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире..., чтобы присоединиться к США?" - добавил он. При этом Кретьен призвал канадских политиков более активно защищать интересы страны в отношениях с Вашингтоном. Он посоветовал указать Штатам на проблему попадания в Канаду нелегального оружия и потребовать от соседа более активных мер по борьбе с этой контрабандой. Бывший премьер также считает, что необходимо убедить США признать Северо-Западный проход - морские пути через Северный Ледовитый Океан - как пролегающий через канадские воды.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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в мире, канада, сша, гренландия, дональд трамп, жан кретьен, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Канада, США, Гренландия, Дональд Трамп, Жан Кретьен, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Экс-премьер Канады призвал страны, которым угрожает Трамп, объединиться

Экс-премьер Канады обратился к Трампу как старик к старику и призвал опомниться

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен сравнил в статье в газете Globe and Mail избранного президента США Дональда Трампа с задирой и призвал организовать встречу стран, в адрес которых он уже выдвинул претензии.
Трамп ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Позднее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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"Трамп угрожает не только нам, он также подвергает нападкам растущее число стран, а также ЕС... Канаде следует быстро созвать встречу лидеров Дании, Панамы, Мексики, а также пригласить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы сформулировать план по противодействию этим угрозам", - говорится в статье Кретьена.
Бывший канадский премьер указал на то, что Трамп своими заявлениями увеличивает число союзников Оттавы и призвал их организоваться для противостояния "большому сильному задире".
«
"Дональду Трампу, от одного старика другому (Трампу 78 лет, Кретьену - 91 - ред.): вы понимаете, что делаете? Что привело вас к мысли, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире..., чтобы присоединиться к США?" - добавил он.
При этом Кретьен призвал канадских политиков более активно защищать интересы страны в отношениях с Вашингтоном. Он посоветовал указать Штатам на проблему попадания в Канаду нелегального оружия и потребовать от соседа более активных мер по борьбе с этой контрабандой. Бывший премьер также считает, что необходимо убедить США признать Северо-Западный проход - морские пути через Северный Ледовитый Океан - как пролегающий через канадские воды.
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В миреКанадаСШАГренландияДональд ТрампЖан КретьенУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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