https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993488933.html
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии - РИА Новости, 13.01.2025
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии
Россию не могут не беспокоить заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, за этими словами стоит желание усилить присутствие РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:59:00+03:00
2025-01-13T15:59:00+03:00
2025-01-13T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россию не могут не беспокоить заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, за этими словами стоит желание усилить присутствие США в Арктике, допускать нарушения международного права нельзя, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко."За подобного года заявлениями стоит стремление Соединенных Штатов Америки усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое и геополитическое значение. И нас не может не беспокоить вот такие пока непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права, продвижения на Арктику…", - сказала Матвиенко журналистам.Матвиенко отметила, что нельзя исключать возможность нарушения международного права - продвижения на Арктику. По ее словам, уже существуют примеры, когда США в противовес международному праву пытались расширить шельф, и этого допускать нельзя, так как "сложилось международное право и есть правила".Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991179974.html
https://ria.ru/20250113/opros-1993433553.html
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в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф, арктика
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Арктика
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии
Матвиенко: РФ не могут не беспокоить заявления Трампа о присоединении Гренландии