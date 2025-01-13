Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 13.01.2025 (обновлено: 17:46 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993488933.html
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии - РИА Новости, 13.01.2025
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии
Россию не могут не беспокоить заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, за этими словами стоит желание усилить присутствие РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:59:00+03:00
2025-01-13T17:46:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
дональд трамп
валентина матвиенко
совет федерации рф
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980873860_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_221940e5c509eed4a877aa7835f608dd.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россию не могут не беспокоить заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, за этими словами стоит желание усилить присутствие США в Арктике, допускать нарушения международного права нельзя, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.&quot;За подобного года заявлениями стоит стремление Соединенных Штатов Америки усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое и геополитическое значение. И нас не может не беспокоить вот такие пока непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права, продвижения на Арктику…&quot;, - сказала Матвиенко журналистам.Матвиенко отметила, что нельзя исключать возможность нарушения международного права - продвижения на Арктику. По ее словам, уже существуют примеры, когда США в противовес международному праву пытались расширить шельф, и этого допускать нельзя, так как "сложилось международное право и есть правила".Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991179974.html
https://ria.ru/20250113/opros-1993433553.html
https://ria.ru/20250110/tramp-1993105988.html
гренландия
сша
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980873860_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_65dc28777f0f74bfb40cdf12947972a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф, арктика
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Арктика
Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о присоединении Гренландии

Матвиенко: РФ не могут не беспокоить заявления Трампа о присоединении Гренландии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россию не могут не беспокоить заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, за этими словами стоит желание усилить присутствие США в Арктике, допускать нарушения международного права нельзя, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
«

"За подобного года заявлениями стоит стремление Соединенных Штатов Америки усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое и геополитическое значение. И нас не может не беспокоить вот такие пока непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права, продвижения на Арктику…", - сказала Матвиенко журналистам.

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Политолог объяснил, зачем Трамп хочет купить Гренландию
25 декабря 2024, 11:15
Матвиенко отметила, что нельзя исключать возможность нарушения международного права - продвижения на Арктику. По ее словам, уже существуют примеры, когда США в противовес международному праву пытались расширить шельф, и этого допускать нельзя, так как "сложилось международное право и есть правила".
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Опрос показал, сколько жителей Гренландии поддерживают присоединение к США
Вчера, 11:14
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Захарова прокомментировала заявления Трампа по Гренландии и Канаде
10 января, 13:37
 
В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала