https://ria.ru/20250113/gazprom-1993489883.html

"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников

"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников - РИА Новости, 13.01.2025

"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников

"Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:08:00+03:00

2025-01-13T16:08:00+03:00

2025-01-13T16:08:00+03:00

санкт-петербург

сергей куприянов

алексей миллер

газпром

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Куприянов. "В "Газпроме" подтверждают проведение работы по оптимизации численности центрального аппарата", - сказал Куприянов, добавив, что пока компания детали не озвучивает. Ранее в понедельник портал 47news.ru сообщил, что зампред правления "Газпрома" Елена Илюхина направила письмо главе компании Алексею Миллеру с предложением сократить численность центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге почти вдвое - с 4100 до 2500 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Как поясняется в документе, вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов. Предполагается, что высвободившиеся средства будут направлены в том числе на мотивацию и развитие сотрудников. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность этого письма. Как следует из последнего отчета компании по МСФО, ее чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.

https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html

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санкт-петербург, сергей куприянов, алексей миллер, газпром, экономика