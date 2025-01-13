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"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников - РИА Новости, 13.01.2025
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16:08 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/gazprom-1993489883.html
"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников
"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников - РИА Новости, 13.01.2025
"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников
"Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:08:00+03:00
2025-01-13T16:08:00+03:00
санкт-петербург
сергей куприянов
алексей миллер
газпром
экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Куприянов. "В "Газпроме" подтверждают проведение работы по оптимизации численности центрального аппарата", - сказал Куприянов, добавив, что пока компания детали не озвучивает. Ранее в понедельник портал 47news.ru сообщил, что зампред правления "Газпрома" Елена Илюхина направила письмо главе компании Алексею Миллеру с предложением сократить численность центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге почти вдвое - с 4100 до 2500 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Как поясняется в документе, вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов. Предполагается, что высвободившиеся средства будут направлены в том числе на мотивацию и развитие сотрудников. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность этого письма. Как следует из последнего отчета компании по МСФО, ее чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html
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санкт-петербург, сергей куприянов, алексей миллер, газпром, экономика
Санкт-Петербург, Сергей Куприянов, Алексей Миллер, Газпром, Экономика
"Газпром" подтвердил проведение оптимизации численности сотрудников

"Газпром" проводит работу по оптимизации числа сотрудников центрального аппарата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"В "Газпроме" подтверждают проведение работы по оптимизации численности центрального аппарата", - сказал Куприянов, добавив, что пока компания детали не озвучивает.
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10 января, 15:33
Ранее в понедельник портал 47news.ru сообщил, что зампред правления "Газпрома" Елена Илюхина направила письмо главе компании Алексею Миллеру с предложением сократить численность центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге почти вдвое - с 4100 до 2500 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе.
Как поясняется в документе, вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов. Предполагается, что высвободившиеся средства будут направлены в том числе на мотивацию и развитие сотрудников.
Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность этого письма.
Как следует из последнего отчета компании по МСФО, ее чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.
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