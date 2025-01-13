Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 13.01.2025 (обновлено: 16:06 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/gazprom-1993475612.html
"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате
"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате - РИА Новости, 13.01.2025
"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате
Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:54:00+03:00
2025-01-13T16:06:00+03:00
экономика
санкт-петербург
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании. Согласно размещённому на 47news.ru документу, предложено сократить численность администрации – центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге – с более чем 4100 до 2500 человек. Документ адресован председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, подписан его заместителем Еленой Илюхиной. В нем отмечается, что представляется целесообразным проведение оптимизации численности управленческого персонала и внесение изменений в систему оплаты труда. Это, как уточняется, направлено на повышение мотивации и эффективности деятельности работников. Численность администрации за последние 20 лет выросла в несколько раз и достигла более 4100 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов, также говорится в документе. Как следует из последнего отчета компании по МСФО, её чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.
https://ria.ru/20250110/neftegaz-1993174959.html
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, алексей миллер, газпром
Экономика, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате

"Газпром" подтвердил массовые сокращения в центральном аппарате

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании.
«

"Подтверждаем", - ответили там на просьбу прокомментировать сообщение на портале 47news.ru.

Управление информации ПАО "Газпром"
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом"
10 января, 18:21
Согласно размещённому на 47news.ru документу, предложено сократить численность администрации – центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге – с более чем 4100 до 2500 человек. Документ адресован председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, подписан его заместителем Еленой Илюхиной. В нем отмечается, что представляется целесообразным проведение оптимизации численности управленческого персонала и внесение изменений в систему оплаты труда. Это, как уточняется, направлено на повышение мотивации и эффективности деятельности работников.
Численность администрации за последние 20 лет выросла в несколько раз и достигла более 4100 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов, также говорится в документе.
Как следует из последнего отчета компании по МСФО, её чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.
Газовый интерконнектор Польша — Словакия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо
10 января, 15:33
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургАлексей МиллерГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала