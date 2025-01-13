https://ria.ru/20250113/gazprom-1993475612.html

"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате

"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате - РИА Новости, 13.01.2025

"Газпром" подтвердил возможные сокращения в центральном аппарате

Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:54:00+03:00

2025-01-13T14:54:00+03:00

2025-01-13T16:06:00+03:00

экономика

санкт-петербург

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании. Согласно размещённому на 47news.ru документу, предложено сократить численность администрации – центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге – с более чем 4100 до 2500 человек. Документ адресован председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, подписан его заместителем Еленой Илюхиной. В нем отмечается, что представляется целесообразным проведение оптимизации численности управленческого персонала и внесение изменений в систему оплаты труда. Это, как уточняется, направлено на повышение мотивации и эффективности деятельности работников. Численность администрации за последние 20 лет выросла в несколько раз и достигла более 4100 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов, также говорится в документе. Как следует из последнего отчета компании по МСФО, её чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.

https://ria.ru/20250110/neftegaz-1993174959.html

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экономика, санкт-петербург, алексей миллер, газпром