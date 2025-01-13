https://ria.ru/20250113/engels-1993460264.html

В Энгельсе локализовали пожар на промпредприятии

В Энгельсе локализовали пожар на промпредприятии - РИА Новости, 13.01.2025

В Энгельсе локализовали пожар на промпредприятии

Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован, остаются небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно тушат, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:25:00+03:00

2025-01-13T13:25:00+03:00

2025-01-13T13:25:00+03:00

происшествия

энгельс

саратов

саратовская область

роман бусаргин

геннадий афанасьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован, остаются небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно тушат, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован. По состоянию на 14.00 (13.00 мск) периодически возникают небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами. Специалисты отмечают, что процесс контролируемый и угрозы масштабного распространения нет. Профильные службы продолжают делать все необходимое и будут находиться на месте до полного устранения возгорания", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщил, что в ночь на 8 января после массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. По словам губернатора, в ночь на понедельник открытое горение на промышленном предприятии ликвидировали. Погибшего сотрудника МЧС Жаслана Телеупова похоронили 10 января в саратовском селе Питерка, а на следующий день в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Пострадавшего пожарного Романа Меринова 10 января борт МЧС доставил из Саратова в Санкт-Петербург для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. По данным главка МЧС по области, обоих погибших сотрудников МЧС и их пострадавшего коллегу представят к госнаградам.

https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html

энгельс

саратов

саратовская область

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происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, роман бусаргин, геннадий афанасьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)