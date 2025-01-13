Рейтинг@Mail.ru
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ege-1993538990.html
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть - РИА Новости, 13.01.2025
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть
Вводить устную часть в Единый государственный экзамен по отдельным учебных предметам пока не планируется, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:59:00+03:00
2025-01-13T19:59:00+03:00
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73cc35c23c6555b98eba13588dbdd034.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вводить устную часть в Единый государственный экзамен по отдельным учебных предметам пока не планируется, сообщили в Рособрнадзоре. "Вопрос введения устной части в ОГЭ и ЕГЭ по отдельным учебным предметам также рассматривался в рамках Всероссийского обсуждения, но не нашел поддержки его участников", - говорится в сообщении. Всероссийское общественное обсуждение предложений по совершенствованию и развитию государственной итоговой аттестации состоялось в Москве в период с 26 по 30 августа 2024 года. В Рособрнадзоре отметили, что в ближайшее время внесение изменений в процедуру проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, также не планируется.
https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html
https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e52d4c0cf12adee02d6139952e3e93f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование
Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть

Рособрнадзор: планов вводить устную часть в ЕГЭ по отдельным предметам нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вводить устную часть в Единый государственный экзамен по отдельным учебных предметам пока не планируется, сообщили в Рособрнадзоре.
"Вопрос введения устной части в ОГЭ и ЕГЭ по отдельным учебным предметам также рассматривался в рамках Всероссийского обсуждения, но не нашел поддержки его участников", - говорится в сообщении.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
28 декабря 2024, 22:21
Всероссийское общественное обсуждение предложений по совершенствованию и развитию государственной итоговой аттестации состоялось в Москве в период с 26 по 30 августа 2024 года.
В Рособрнадзоре отметили, что в ближайшее время внесение изменений в процедуру проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, также не планируется.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
10 января, 17:59
 
РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала