https://ria.ru/20250113/ege-1993538990.html
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть - РИА Новости, 13.01.2025
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть
Вводить устную часть в Единый государственный экзамен по отдельным учебных предметам пока не планируется, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:59:00+03:00
2025-01-13T19:59:00+03:00
2025-01-13T19:59:00+03:00
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вводить устную часть в Единый государственный экзамен по отдельным учебных предметам пока не планируется, сообщили в Рособрнадзоре. "Вопрос введения устной части в ОГЭ и ЕГЭ по отдельным учебным предметам также рассматривался в рамках Всероссийского обсуждения, но не нашел поддержки его участников", - говорится в сообщении. Всероссийское общественное обсуждение предложений по совершенствованию и развитию государственной итоговой аттестации состоялось в Москве в период с 26 по 30 августа 2024 года. В Рособрнадзоре отметили, что в ближайшее время внесение изменений в процедуру проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, также не планируется.
https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html
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россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование
Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование
В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть
Рособрнадзор: планов вводить устную часть в ЕГЭ по отдельным предметам нет