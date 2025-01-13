https://ria.ru/20250113/ege-1993538990.html

В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть

В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть - РИА Новости, 13.01.2025

В ЕГЭ по отдельным предметам не планируют вводить устную часть

Вводить устную часть в Единый государственный экзамен по отдельным учебных предметам пока не планируется, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:59:00+03:00

2025-01-13T19:59:00+03:00

2025-01-13T19:59:00+03:00

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вводить устную часть в Единый государственный экзамен по отдельным учебных предметам пока не планируется, сообщили в Рособрнадзоре. "Вопрос введения устной части в ОГЭ и ЕГЭ по отдельным учебным предметам также рассматривался в рамках Всероссийского обсуждения, но не нашел поддержки его участников", - говорится в сообщении. Всероссийское общественное обсуждение предложений по совершенствованию и развитию государственной итоговой аттестации состоялось в Москве в период с 26 по 30 августа 2024 года. В Рособрнадзоре отметили, что в ближайшее время внесение изменений в процедуру проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, также не планируется.

https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html

https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html

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россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование