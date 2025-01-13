https://ria.ru/20250113/ege-1993474252.html

Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, заявил глава Рособрнадзора

Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 13.01.2025

Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, заявил глава Рособрнадзора

Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, все изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:41:00+03:00

2025-01-13T14:41:00+03:00

2025-01-13T15:20:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

ярослав нилов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, все изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, по его словам, в стране может появиться новый формат оценки. "Об отмене Единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться. Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", - сказал Музаев. ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).

https://ria.ru/20250112/ege-1993384662.html

https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html

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общество, россия, анзор музаев, ярослав нилов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование