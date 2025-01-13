https://ria.ru/20250113/ege-1993474252.html
Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, заявил глава Рособрнадзора
Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 13.01.2025
Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, заявил глава Рособрнадзора
Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, все изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:41:00+03:00
2025-01-13T14:41:00+03:00
2025-01-13T15:20:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
ярослав нилов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, все изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, по его словам, в стране может появиться новый формат оценки. "Об отмене Единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться. Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", - сказал Музаев. ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).
https://ria.ru/20250112/ege-1993384662.html
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общество, россия, анзор музаев, ярослав нилов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Ярослав Нилов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, заявил глава Рособрнадзора
Глава Рособрнадзора Музаев: речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет