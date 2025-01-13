https://ria.ru/20250113/ege-1993452912.html
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2025
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков
Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, это вопрос правительства и профильного министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:47:00+03:00
2025-01-13T12:47:00+03:00
2025-01-13T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, это вопрос правительства и профильного министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, по его словам, в стране может появиться новый формат оценки. "Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр", - сказал Песков журналистам. ЕГЭ в 2025 году должен пройти в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).
https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html
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россия, дмитрий песков, ярослав нилов, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Песков, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков
Песков: Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ