https://ria.ru/20250113/ege-1993452912.html

Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков

Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2025

Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков

Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, это вопрос правительства и профильного министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:47:00+03:00

2025-01-13T12:47:00+03:00

2025-01-13T15:22:00+03:00

россия

дмитрий песков

ярослав нилов

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, это вопрос правительства и профильного министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, по его словам, в стране может появиться новый формат оценки. "Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр", - сказал Песков журналистам. ЕГЭ в 2025 году должен пройти в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).

https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20250112/ege-1993384662.html

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россия, дмитрий песков, ярослав нилов, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование