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Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2025
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12:47 13.01.2025 (обновлено: 15:22 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ege-1993452912.html
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2025
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков
Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, это вопрос правительства и профильного министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:47:00+03:00
2025-01-13T15:22:00+03:00
россия
дмитрий песков
ярослав нилов
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, это вопрос правительства и профильного министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, по его словам, в стране может появиться новый формат оценки. "Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр", - сказал Песков журналистам. ЕГЭ в 2025 году должен пройти в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).
https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html
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россия, дмитрий песков, ярослав нилов, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Песков, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Кремль не участвует в дискуссии об отмене ЕГЭ, заявил Песков

Песков: Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Покровский собор
Вид на Покровский собор - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Кремль не участвует в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, это вопрос правительства и профильного министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, по его словам, в стране может появиться новый формат оценки.
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"Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр", - сказал Песков журналистам.
ЕГЭ в 2025 году должен пройти в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).
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РоссияДмитрий ПесковЯрослав НиловГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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