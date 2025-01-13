https://ria.ru/20250113/dron-1993460713.html
В Курской области при атаке дрона пострадали два пенсионера
В Курской области при атаке дрона пострадали два пенсионера - РИА Новости, 13.01.2025
В Курской области при атаке дрона пострадали два пенсионера
Два пенсионера получили ранения после атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:26:00+03:00
2025-01-13T13:26:00+03:00
2025-01-13T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
курская область
происшествия
беловский район
вооруженные силы украины
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КУРСК, 13 янв - РИА Новости. Два пенсионера получили ранения после атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередное преступление ВСУ против мирных жителей Курской области. В Беловском районе атаке нацисткого дрона подвергся гражданский автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. Находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. У мужчины 1950 года рождения осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения множественные осколочные ранения груди и ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он отметил, что пострадавшим на месте была оказана первая помощь."Сейчас супругов экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения. Поручил региональному минздраву держать вопрос помощи потерпевшим на постоянном контроле", - добавил он.
https://ria.ru/20250113/kotovsk-1993457580.html
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александр хинштейн, курская область, происшествия, беловский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия, Беловский район, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона пострадали два пенсионера
В Беловском районе Курской области при атаке дрона пострадали два пенсионера