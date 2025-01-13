https://ria.ru/20250113/dnr-1993422256.html

Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР

Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР - РИА Новости, 13.01.2025

Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР

ВСУ будут стараться удерживать позиции в таких населенных пунктах Донецкой Народной Республики как Красноармейск, Краматорск, Славянск, Доброполье, где в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:09:00+03:00

2025-01-13T10:09:00+03:00

2025-01-13T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

краматорск

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВСУ будут стараться удерживать позиции в таких населенных пунктах Донецкой Народной Республики как Красноармейск, Краматорск, Славянск, Доброполье, где в условиях жилой застройки противник организовал серьезную оборону, потому эти населенные пункты станут наиболее сложными для освобождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В населенных пунктах, где есть жилые застройки, там, где есть многоэтажки, более просто или, скажем, более быстро (ВСУ – ред.) выстроить и укрепить позиции, выстроить оборону, и поэтому мы видим, что после освобождения Авдеевки, после освобождения Угледара, после освобождения Курахово, у нас остается в том числе и Красноармейск, как один из тех населенных пунктов, где противник, вероятнее всего, будет пытаться удержаться. Также это Краматорск, также это Славянск. И чуть ближе к Днепропетровской области еще населенный пункт Доброполье", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какие населенные пункты могут стать наиболее сложными для освобождения. "Противник пытается возвести еще дополнительные какие-то укрепления, но с учетом того, как действует на данный момент Вооруженные сила Российской Федерации, с учетом как идет продвижение, это очень выверено. Мы можем об этом судить, исходя из того, что каждую неделю мы фиксируем ряд населенных пунктов, которые освобождаются. Шансов у противника нет. Вопрос времени", - добавил глава ДНР. Он отметил, что Красноармейск является важным логистическим узлом, поскольку там находятся достаточно серьезные транспортные развязки, в том числе железнодорожные. "Это достаточно подготовленный в плане обороноспособности населенный пункт со стороны противника… После освобождения Красноармейска перерезаются логистические пути противника в направлении Константиновки, Часова Яра… Видим достаточно выверенные действия Вооруженных сил Российской Федерации с разных сторон, когда для тех, кто остается в Красноармейске, имеется в виду со стороны противника, шансов выжить, уцелеть, а уж тем более удержать населенный пункт становится все меньше", - уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1991878593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноармейск, донецкая народная республика, краматорск, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность