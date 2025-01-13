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Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
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Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР
Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР
ВСУ будут стараться удерживать позиции в таких населенных пунктах Донецкой Народной Республики как Красноармейск, Краматорск, Славянск, Доброполье, где в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:09:00+03:00
2025-01-13T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
краматорск
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВСУ будут стараться удерживать позиции в таких населенных пунктах Донецкой Народной Республики как Красноармейск, Краматорск, Славянск, Доброполье, где в условиях жилой застройки противник организовал серьезную оборону, потому эти населенные пункты станут наиболее сложными для освобождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В населенных пунктах, где есть жилые застройки, там, где есть многоэтажки, более просто или, скажем, более быстро (ВСУ – ред.) выстроить и укрепить позиции, выстроить оборону, и поэтому мы видим, что после освобождения Авдеевки, после освобождения Угледара, после освобождения Курахово, у нас остается в том числе и Красноармейск, как один из тех населенных пунктов, где противник, вероятнее всего, будет пытаться удержаться. Также это Краматорск, также это Славянск. И чуть ближе к Днепропетровской области еще населенный пункт Доброполье", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какие населенные пункты могут стать наиболее сложными для освобождения. "Противник пытается возвести еще дополнительные какие-то укрепления, но с учетом того, как действует на данный момент Вооруженные сила Российской Федерации, с учетом как идет продвижение, это очень выверено. Мы можем об этом судить, исходя из того, что каждую неделю мы фиксируем ряд населенных пунктов, которые освобождаются. Шансов у противника нет. Вопрос времени", - добавил глава ДНР. Он отметил, что Красноармейск является важным логистическим узлом, поскольку там находятся достаточно серьезные транспортные развязки, в том числе железнодорожные. "Это достаточно подготовленный в плане обороноспособности населенный пункт со стороны противника… После освобождения Красноармейска перерезаются логистические пути противника в направлении Константиновки, Часова Яра… Видим достаточно выверенные действия Вооруженных сил Российской Федерации с разных сторон, когда для тех, кто остается в Красноармейске, имеется в виду со стороны противника, шансов выжить, уцелеть, а уж тем более удержать населенный пункт становится все меньше", - уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
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красноармейск, донецкая народная республика, краматорск, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин назвал самые сложные для освобождения населенные пункты ДНР

Пушилин: ВСУ будут стараться удерживать позиции в Красноармейске и Краматорске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВСУ будут стараться удерживать позиции в таких населенных пунктах Донецкой Народной Республики как Красноармейск, Краматорск, Славянск, Доброполье, где в условиях жилой застройки противник организовал серьезную оборону, потому эти населенные пункты станут наиболее сложными для освобождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В населенных пунктах, где есть жилые застройки, там, где есть многоэтажки, более просто или, скажем, более быстро (ВСУ – ред.) выстроить и укрепить позиции, выстроить оборону, и поэтому мы видим, что после освобождения Авдеевки, после освобождения Угледара, после освобождения Курахово, у нас остается в том числе и Красноармейск, как один из тех населенных пунктов, где противник, вероятнее всего, будет пытаться удержаться. Также это Краматорск, также это Славянск. И чуть ближе к Днепропетровской области еще населенный пункт Доброполье", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какие населенные пункты могут стать наиболее сложными для освобождения.
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"Противник пытается возвести еще дополнительные какие-то укрепления, но с учетом того, как действует на данный момент Вооруженные сила Российской Федерации, с учетом как идет продвижение, это очень выверено. Мы можем об этом судить, исходя из того, что каждую неделю мы фиксируем ряд населенных пунктов, которые освобождаются. Шансов у противника нет. Вопрос времени", - добавил глава ДНР.
Он отметил, что Красноармейск является важным логистическим узлом, поскольку там находятся достаточно серьезные транспортные развязки, в том числе железнодорожные.
"Это достаточно подготовленный в плане обороноспособности населенный пункт со стороны противника… После освобождения Красноармейска перерезаются логистические пути противника в направлении Константиновки, Часова Яра… Видим достаточно выверенные действия Вооруженных сил Российской Федерации с разных сторон, когда для тех, кто остается в Красноармейске, имеется в виду со стороны противника, шансов выжить, уцелеть, а уж тем более удержать населенный пункт становится все меньше", - уточнил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаКраматорскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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