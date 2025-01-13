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Ульянов прокомментировал слова постпреда США в Вене о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
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02:52 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/diplomatiya-1993399921.html
Ульянов прокомментировал слова постпреда США в Вене о конфликте на Украине
Ульянов прокомментировал слова постпреда США в Вене о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Ульянов прокомментировал слова постпреда США в Вене о конфликте на Украине
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что постпред США в Вене назвала конфликт на Украине "бессмысленным", при этом не... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:52:00+03:00
2025-01-13T02:52:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что постпред США в Вене назвала конфликт на Украине "бессмысленным", при этом не ответила на его вопрос о причинах сопротивления США и Британией урегулированию конфликта в 2022 году. По словам Ульянова, во время последней сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постпред США в Вене в ходе выступления "по украинской проблематике" назвала конфликт на Украине "бессмысленным". "Поинтересовался у нее в ходе заседания, почему же тогда Вашингтон в апреле 2022 года вместе с Великобританией воспрепятствовал мирному урегулированию "бессмысленного" конфликта путем достижения двустороннего соглашения между Москвой и Киевом, которое было почти полностью согласовано. Ответа от постпреда США не последовало", - написал Ульянов в Telegram-канале. Он добавил, что британская сторона, в свою очередь, также предпочла "отмолчаться". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
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в мире, россия, сша, украина, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, юрий ушаков, магатэ, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, Юрий Ушаков, МАГАТЭ, НАТО, Вооруженные силы Украины
Ульянов прокомментировал слова постпреда США в Вене о конфликте на Украине

Ульянов: США промолчали о причине сопротивления решению конфликта на Украине

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что постпред США в Вене назвала конфликт на Украине "бессмысленным", при этом не ответила на его вопрос о причинах сопротивления США и Британией урегулированию конфликта в 2022 году.
По словам Ульянова, во время последней сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постпред США в Вене в ходе выступления "по украинской проблематике" назвала конфликт на Украине "бессмысленным".
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"Поинтересовался у нее в ходе заседания, почему же тогда Вашингтон в апреле 2022 года вместе с Великобританией воспрепятствовал мирному урегулированию "бессмысленного" конфликта путем достижения двустороннего соглашения между Москвой и Киевом, которое было почти полностью согласовано. Ответа от постпреда США не последовало", - написал Ульянов в Telegram-канале.
Он добавил, что британская сторона, в свою очередь, также предпочла "отмолчаться".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
На Западе заявили об "опасном существе", угрожающем Украине
Вчера, 22:01
 
В миреРоссияСШАУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинЮрий УшаковМАГАТЭНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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