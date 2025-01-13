https://ria.ru/20250113/bezopasnost-1993399125.html

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа - РИА Новости, 13.01.2025

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T02:21:00+03:00

2025-01-13T02:21:00+03:00

2025-01-13T02:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Гусев уточнил, что режим опасности атаки БПЛА, объявленный 12 января в 23.15 мск, в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250113/bespilotnik-1993396916.html

воронеж

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Дарья Буймова

воронеж, безопасность, александр гусев (губернатор)