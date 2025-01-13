https://ria.ru/20250113/bezopasnost-1993399125.html
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа - РИА Новости, 13.01.2025
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:21:00+03:00
2025-01-13T02:21:00+03:00
2025-01-13T02:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Гусев уточнил, что режим опасности атаки БПЛА, объявленный 12 января в 23.15 мск, в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250113/bespilotnik-1993396916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
Гусев: силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа