https://ria.ru/20250113/b-1993396572.html

"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы - РИА Новости, 13.01.2025

"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 стало тревожным сигналом для всего мира, но страны вряд ли из-за этого пойдут на какие-то действия,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:28:00+03:00

2025-01-13T01:28:00+03:00

2025-01-13T06:17:00+03:00

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экология

гейл уайтмен

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 стало тревожным сигналом для всего мира, но страны вряд ли из-за этого пойдут на какие-то действия, заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен, слова которого приводит журнал Nature."Одно из опасений заключается в том, что это <...> приведет к самоуспокоенности, а не к действиям. <...> Люди <...> могут подумать: "Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло", — сказал исследователь.Он выразил уверенность, что многие ученые и защитники окружающей среды выступят по этому вопросу на следующем крупном саммите ООН по климату в Бразилии."Мы приближаемся к концу того, что мы считали зоной безопасности для человечества", — заключил Уайтмен.По данным европейской мониторинговой службы изменению климата Copernicus, прошедший 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире с 1850 года, среднегодовая температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html

https://ria.ru/20241218/navodnenie-1989826324.html

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в мире, оон, эксетерский университет, экология, гейл уайтмен