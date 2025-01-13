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"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы - РИА Новости, 13.01.2025
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Наука
 
01:28 13.01.2025 (обновлено: 06:17 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/b-1993396572.html
"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы
"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы - РИА Новости, 13.01.2025
"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы
Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 стало тревожным сигналом для всего мира, но страны вряд ли из-за этого пойдут на какие-то действия,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:28:00+03:00
2025-01-13T06:17:00+03:00
наука
в мире
оон
эксетерский университет
экология
гейл уайтмен
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 стало тревожным сигналом для всего мира, но страны вряд ли из-за этого пойдут на какие-то действия, заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен, слова которого приводит журнал Nature."Одно из опасений заключается в том, что это &lt;...&gt; приведет к самоуспокоенности, а не к действиям. &lt;...&gt; Люди &lt;...&gt; могут подумать: "Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло", — сказал исследователь.Он выразил уверенность, что многие ученые и защитники окружающей среды выступят по этому вопросу на следующем крупном саммите ООН по климату в Бразилии."Мы приближаемся к концу того, что мы считали зоной безопасности для человечества", — заключил Уайтмен.По данным европейской мониторинговой службы изменению климата Copernicus, прошедший 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире с 1850 года, среднегодовая температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html
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в мире, оон, эксетерский университет, экология, гейл уайтмен
Наука, В мире, ООН, Эксетерский университет, Экология, Гейл Уайтмен
"Приближаемся к концу". На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

Ученый Уайтмен назвал рост температуры в мире на 1,5 градуса тревожным сигналом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" на рассвете
Международный деловой центр Москва-Сити на рассвете - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 стало тревожным сигналом для всего мира, но страны вряд ли из-за этого пойдут на какие-то действия, заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен, слова которого приводит журнал Nature.
"Одно из опасений заключается в том, что это <...> приведет к самоуспокоенности, а не к действиям. <...> Люди <...> могут подумать: "Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло", — сказал исследователь.
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Он выразил уверенность, что многие ученые и защитники окружающей среды выступят по этому вопросу на следующем крупном саммите ООН по климату в Бразилии.
«
"Мы приближаемся к концу того, что мы считали зоной безопасности для человечества", — заключил Уайтмен.
По данным европейской мониторинговой службы изменению климата Copernicus, прошедший 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире с 1850 года, среднегодовая температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
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