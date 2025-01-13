https://ria.ru/20250113/ataka-1993428869.html

Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА на компрессорную станцию

Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА на компрессорную станцию - РИА Новости, 13.01.2025

Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА на компрессорную станцию

Сбитый украинский беспилотник незначительно повредил оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:50:00+03:00

2025-01-13T10:50:00+03:00

2025-01-13T10:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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киев

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

турецкий поток

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбитый украинский беспилотник незначительно повредил оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщило министерство обороны РФ. По данным МО РФ, Киев атаковал компрессорную станцию "Русская" близ Анапы девятью беспилотниками, все они были сбиты российской ПВО. "Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/bespilotniki-1992128547.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, краснодарский край, киев, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток, вооруженные силы украины