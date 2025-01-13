https://ria.ru/20250113/ataka-1993428869.html
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА на компрессорную станцию
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА на компрессорную станцию - РИА Новости, 13.01.2025
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА на компрессорную станцию
Сбитый украинский беспилотник незначительно повредил оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:50:00+03:00
2025-01-13T10:50:00+03:00
2025-01-13T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбитый украинский беспилотник незначительно повредил оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщило министерство обороны РФ. По данным МО РФ, Киев атаковал компрессорную станцию "Русская" близ Анапы девятью беспилотниками, все они были сбиты российской ПВО. "Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, краснодарский край, киев, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Киев, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА на компрессорную станцию
МО РФ: осколки БПЛА повредили оборудование компрессорной станции на Кубани