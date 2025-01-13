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На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА
На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.01.2025
На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА
Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА восстановлено, подача газа по "Турецкому потоку" идёт штатно, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:46:00+03:00
2025-01-13T10:46:00+03:00
2025-01-13T10:47:00+03:00
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турецкий поток
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА восстановлено, подача газа по "Турецкому потоку" идёт штатно, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в МО РФ, Киев в субботу попытался атаковать девятью беспилотниками компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарский крае, чтобы прекратить поставки газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток". Все беспилотники были сбиты, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. "Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено", - говорится в заявлении МО РФ. "Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, краснодарский край, киев, газпром, турецкий поток, происшествия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Киев, Газпром, Турецкий поток, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА
МО: оборудование компрессорной станции "Русская" после атаки БПЛА восстановили