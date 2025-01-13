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На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 13.01.2025 (обновлено: 10:47 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ataka-1993427401.html
На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА
На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.01.2025
На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА
Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА восстановлено, подача газа по "Турецкому потоку" идёт штатно, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:46:00+03:00
2025-01-13T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
киев
газпром
турецкий поток
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА восстановлено, подача газа по "Турецкому потоку" идёт штатно, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в МО РФ, Киев в субботу попытался атаковать девятью беспилотниками компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарский крае, чтобы прекратить поставки газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток". Все беспилотники были сбиты, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. "Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено", - говорится в заявлении МО РФ. "Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - добавили в ведомстве.
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россия, краснодарский край, киев, газпром, турецкий поток, происшествия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Киев, Газпром, Турецкий поток, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА

МО: оборудование компрессорной станции "Русская" после атаки БПЛА восстановили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА восстановлено, подача газа по "Турецкому потоку" идёт штатно, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в МО РФ, Киев в субботу попытался атаковать девятью беспилотниками компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарский крае, чтобы прекратить поставки газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток". Все беспилотники были сбиты, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.
«
"Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено", - говорится в заявлении МО РФ.
"Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайКиевГазпромТурецкий потокПроисшествияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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