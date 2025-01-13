https://ria.ru/20250113/ataka-1993427401.html

На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА

На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.01.2025

На Кубани восстановили оборудование компрессорной станции после атаки БПЛА

Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА восстановлено, подача газа по "Турецкому потоку" идёт штатно, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:46:00+03:00

2025-01-13T10:46:00+03:00

2025-01-13T10:47:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА восстановлено, подача газа по "Турецкому потоку" идёт штатно, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в МО РФ, Киев в субботу попытался атаковать девятью беспилотниками компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарский крае, чтобы прекратить поставки газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток". Все беспилотники были сбиты, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. "Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено", - говорится в заявлении МО РФ. "Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, краснодарский край, киев, газпром, турецкий поток, происшествия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)