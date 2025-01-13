https://ria.ru/20250113/anapa-1993415999.html

Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе

Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе - РИА Новости, 13.01.2025

Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе

Заместитель министра образования Краснодарского кая Сергей Урайкин в Telegram-канале извинился за то, что допустил нецензурную лексику при общении с волонтерами РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:06:00+03:00

2025-01-13T09:06:00+03:00

2025-01-13T10:40:00+03:00

общество

анапа

сергей урайкин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Заместитель министра образования Краснодарского кая Сергей Урайкин в Telegram-канале извинился за то, что допустил нецензурную лексику при общении с волонтерами в центре по спасению птиц в Анапе. "Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело", — написал он.Видео, на котором Урайкин матерится, обращаясь к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута, появилось накануне в соцсетях. Речь шла о том, что волонтеров якобы выгоняют из помещения среди ночи. На записи чиновник упрекает волонтеров в том, что они занимаются спекуляциями и сеют панику вместо того, чтобы объяснить, что они переезжают. Он говорит, что "летел сюда" на скорости 180 километров в час после того, как сообщения о закрытии центра вызвали большой резонанс по всей стране.В посте с извинениями Урайкин уточнил, что ночью 11 января срочно приехал в центр из-за того, что в сети появилась фейковая информация о его закрытии. "По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц", — пояснил чиновник. В беседе с РИА Новости он рассказал, что речь шла не о закрытии центра, а о переезде волонтеров и пострадавших птиц в более комфортное помещение. На видео он говорит не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили это сделать ночью. При этом инцидент совпал с запуском городской системы оповещения о работе ПВО. Тогда власти попросили жителей не выходить на улицу.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. От этого серьезно пострадали птицы. Ветеринары и волонтеры отлавливают их, отмывают от мазута и оказывают помощь пострадавшим. В регионе работают шесть центров по спасению птиц.

https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html

анапа

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Реабилитация птиц в краевом центре "Пеликан" на Ставрополье Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". 2025-01-13T09:06 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, анапа, сергей урайкин, крушение двух танкеров в керченском проливе