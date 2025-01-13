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Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе - РИА Новости, 13.01.2025
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09:06 13.01.2025 (обновлено: 10:40 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/anapa-1993415999.html
Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе
Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе - РИА Новости, 13.01.2025
Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе
Заместитель министра образования Краснодарского кая Сергей Урайкин в Telegram-канале извинился за то, что допустил нецензурную лексику при общении с волонтерами РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:06:00+03:00
2025-01-13T10:40:00+03:00
общество
анапа
сергей урайкин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Заместитель министра образования Краснодарского кая Сергей Урайкин в Telegram-канале извинился за то, что допустил нецензурную лексику при общении с волонтерами в центре по спасению птиц в Анапе. "Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело", — написал он.Видео, на котором Урайкин матерится, обращаясь к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута, появилось накануне в соцсетях. Речь шла о том, что волонтеров якобы выгоняют из помещения среди ночи. На записи чиновник упрекает волонтеров в том, что они занимаются спекуляциями и сеют панику вместо того, чтобы объяснить, что они переезжают. Он говорит, что "летел сюда" на скорости 180 километров в час после того, как сообщения о закрытии центра вызвали большой резонанс по всей стране.В посте с извинениями Урайкин уточнил, что ночью 11 января срочно приехал в центр из-за того, что в сети появилась фейковая информация о его закрытии. "По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц", — пояснил чиновник. В беседе с РИА Новости он рассказал, что речь шла не о закрытии центра, а о переезде волонтеров и пострадавших птиц в более комфортное помещение. На видео он говорит не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили это сделать ночью. При этом инцидент совпал с запуском городской системы оповещения о работе ПВО. Тогда власти попросили жителей не выходить на улицу.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. От этого серьезно пострадали птицы. Ветеринары и волонтеры отлавливают их, отмывают от мазута и оказывают помощь пострадавшим. В регионе работают шесть центров по спасению птиц.
https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Реабилитация птиц в краевом центре "Пеликан" на Ставрополье
Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан".
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общество, анапа, сергей урайкин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Общество, Анапа, Сергей Урайкин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Урайкин извинился за нецензурную лексику при общении с волонтерами в Анапе

Замминистра образования Кубани Урайкин извинился за мат в волонтерском центре

© Фото : соцсети чиновникаЗамминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин
Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : соцсети чиновника
Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Заместитель министра образования Краснодарского кая Сергей Урайкин в Telegram-канале извинился за то, что допустил нецензурную лексику при общении с волонтерами в центре по спасению птиц в Анапе.
"Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело", — написал он.
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Уникальные дюны на побережье Анапы пострадали от выброса мазута
8 января, 18:32
Видео, на котором Урайкин матерится, обращаясь к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута, появилось накануне в соцсетях. Речь шла о том, что волонтеров якобы выгоняют из помещения среди ночи. На записи чиновник упрекает волонтеров в том, что они занимаются спекуляциями и сеют панику вместо того, чтобы объяснить, что они переезжают. Он говорит, что "летел сюда" на скорости 180 километров в час после того, как сообщения о закрытии центра вызвали большой резонанс по всей стране.
В посте с извинениями Урайкин уточнил, что ночью 11 января срочно приехал в центр из-за того, что в сети появилась фейковая информация о его закрытии.
"По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц", — пояснил чиновник.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что речь шла не о закрытии центра, а о переезде волонтеров и пострадавших птиц в более комфортное помещение. На видео он говорит не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили это сделать ночью. При этом инцидент совпал с запуском городской системы оповещения о работе ПВО. Тогда власти попросили жителей не выходить на улицу.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. От этого серьезно пострадали птицы. Ветеринары и волонтеры отлавливают их, отмывают от мазута и оказывают помощь пострадавшим. В регионе работают шесть центров по спасению птиц.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ОбществоАнапаСергей УрайкинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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