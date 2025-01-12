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На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России - РИА Новости, 12.01.2025
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04:44 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/zurabishvili-1993306730.html
На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России
На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России - РИА Новости, 12.01.2025
На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили займется продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией на различных конференциях в качестве... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T04:44:00+03:00
2025-01-12T04:44:00+03:00
в мире
грузия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили займется продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией на различных конференциях в качестве стипендиата американского Института Маккейна, пишет итальянское издание AntiDiplomatico."Золотая звездно-полосатая пенсия для Зурабишвили &lt;...&gt; позволит &lt;...&gt; распространять на "научных конференциях" то, что евроатлантические крестные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых войн &lt;...&gt; и необходимость той, которую &lt;...&gt; они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы", — говорится в статье.Как отметили в издании, ЕС и НАТО даже не пытаются скрывать своей причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. Так, Институт Маккейна напрямую заявляет, что их стипендиат будет стремиться привести свою страну к "новым выборам".Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что внутриполитические проблемы в стране начались после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали этого представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.
https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, евросоюз, нато
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, НАТО
На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России

L'AntiDiplomatico: Зурабишвили будет продвигать идею войны Грузии с Россией

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeЭкс-президент Грузии Саломе Зурабишвили
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили займется продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией на различных конференциях в качестве стипендиата американского Института Маккейна, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Золотая звездно-полосатая пенсия для Зурабишвили <...> позволит <...> распространять на "научных конференциях" то, что евроатлантические крестные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых войн <...> и необходимость той, которую <...> они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы", — говорится в статье.
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Как отметили в издании, ЕС и НАТО даже не пытаются скрывать своей причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. Так, Институт Маккейна напрямую заявляет, что их стипендиат будет стремиться привести свою страну к "новым выборам".
Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что внутриполитические проблемы в стране начались после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали этого представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.
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