https://ria.ru/20250112/zurabishvili-1993306730.html

На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России

На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России - РИА Новости, 12.01.2025

На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили займется продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией на различных конференциях в качестве... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T04:44:00+03:00

2025-01-12T04:44:00+03:00

2025-01-12T04:44:00+03:00

в мире

грузия

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саломе зурабишвили

евросоюз

нато

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили займется продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией на различных конференциях в качестве стипендиата американского Института Маккейна, пишет итальянское издание AntiDiplomatico."Золотая звездно-полосатая пенсия для Зурабишвили <...> позволит <...> распространять на "научных конференциях" то, что евроатлантические крестные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых войн <...> и необходимость той, которую <...> они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы", — говорится в статье.Как отметили в издании, ЕС и НАТО даже не пытаются скрывать своей причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. Так, Институт Маккейна напрямую заявляет, что их стипендиат будет стремиться привести свою страну к "новым выборам".Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что внутриполитические проблемы в стране начались после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Тбилиси требовали этого представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.

https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, евросоюз, нато