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"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993349095.html
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского - РИА Новости, 12.01.2025
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине на фоне проблем в собственной... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:59:00+03:00
2025-01-12T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
киев
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине на фоне проблем в собственной стране, выложив саркастический мем.На опубликованном фото британского премьера и Владимира Зеленского можно увидеть две надписи. "Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают", — гласит первое предложение, которое читатель, вероятно, должен изначально приписать главе киевского режима. Тем не менее, второй текст меняет это представление: "Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер", — говорится в нем, что намекает на бедственное положение самих британцев.Как отметил Боуз, в Великобритании растет число пищевых банков для неимущих, пенсионерам нечем платить за отопление, преступность процветает, а правительство на этом фоне выделает дополнительные средства Украине.В прошлом месяце, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии один миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).
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в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского

Журналист Боуз осудил премьера Великобритании Стармера, выложив мем с Зеленским

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский
Кир Стармер и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине на фоне проблем в собственной стране, выложив саркастический мем.
На опубликованном фото британского премьера и Владимира Зеленского можно увидеть две надписи. "Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают", — гласит первое предложение, которое читатель, вероятно, должен изначально приписать главе киевского режима. Тем не менее, второй текст меняет это представление: "Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер", — говорится в нем, что намекает на бедственное положение самих британцев.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсетей журналиста Чея Боуза
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсетей журналиста Чея Боуза
Как отметил Боуз, в Великобритании растет число пищевых банков для неимущих, пенсионерам нечем платить за отопление, преступность процветает, а правительство на этом фоне выделает дополнительные средства Украине.
В прошлом месяце, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии один миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
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