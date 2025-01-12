https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993349095.html

"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского

"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского - РИА Новости, 12.01.2025

"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине на фоне проблем в собственной... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:59:00+03:00

2025-01-12T14:59:00+03:00

2025-01-12T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине на фоне проблем в собственной стране, выложив саркастический мем.На опубликованном фото британского премьера и Владимира Зеленского можно увидеть две надписи. "Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают", — гласит первое предложение, которое читатель, вероятно, должен изначально приписать главе киевского режима. Тем не менее, второй текст меняет это представление: "Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер", — говорится в нем, что намекает на бедственное положение самих британцев.Как отметил Боуз, в Великобритании растет число пищевых банков для неимущих, пенсионерам нечем платить за отопление, преступность процветает, а правительство на этом фоне выделает дополнительные средства Украине.В прошлом месяце, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии один миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).

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в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, кир стармер