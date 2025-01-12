https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993349095.html
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского - РИА Новости, 12.01.2025
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине на фоне проблем в собственной... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:59:00+03:00
2025-01-12T14:59:00+03:00
2025-01-12T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
киев
владимир зеленский
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977556893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f30566258a8be7ea6859f6543500caa.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине на фоне проблем в собственной стране, выложив саркастический мем.На опубликованном фото британского премьера и Владимира Зеленского можно увидеть две надписи. "Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают", — гласит первое предложение, которое читатель, вероятно, должен изначально приписать главе киевского режима. Тем не менее, второй текст меняет это представление: "Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер", — говорится в нем, что намекает на бедственное положение самих британцев.Как отметил Боуз, в Великобритании растет число пищевых банков для неимущих, пенсионерам нечем платить за отопление, преступность процветает, а правительство на этом фоне выделает дополнительные средства Украине.В прошлом месяце, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Великобритании и Японии один миллиард долларов. Ранее он сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов).
великобритания
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977556893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7982a9f56eb227c12b8de5c0fe5ac07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер
"Мне очень жаль": на премьера Великобритании набросились из-за Зеленского
Журналист Боуз осудил премьера Великобритании Стармера, выложив мем с Зеленским