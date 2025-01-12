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В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру - РИА Новости, 12.01.2025
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14:47 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/zebra-1993347594.html
В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру
В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру - РИА Новости, 12.01.2025
В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру
Сотрудникам зоопарка в Старом Осколе Белгородской области во время пожара удалось спасти одну зебру, которая сбежала с территории учреждения, животное было... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:47:00+03:00
2025-01-12T14:47:00+03:00
россия
белгородская область
старый оскол
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 12 янв – РИА Новости. Сотрудникам зоопарка в Старом Осколе Белгородской области во время пожара удалось спасти одну зебру, которая сбежала с территории учреждения, животное было поймано только на следующий день после инцидента, рассказал РИА Новости и.о. директора МАУК "Старооскольский Зоопарк" Павел Диденко. В субботу вечером в МЧС РФ сообщили, что в хуторе Чумаки Белгородской области на территории зоопарка загорелось каркасное тентованное помещение. В результате трагедии погибли шесть зебр, однако позже и.о. главы округа уточнил, что жертвами стали пять животных. Прокуратура начала проверку. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. "Открыли вольер, и удалось вывести только одну зебру, которая сбежала на территорию. Поймать ее удалось лишь на следующий день", - сказал Диденко. По его словам, зебра не получила серьезных травм и сейчас находится в зоопарке. У животного лишь небольшие потертости на коже, ожогов нет. Как уточнил руководитель, животное бегало по дороге рядом с соседними селами, прежде чем удалось его поймать. На данный момент зоопарк закрыт для посетителей. Диденко отметил, что дальнейшая работа учреждения зависит от того, как быстро удастся навести порядок после происшествия.
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белгородская область
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россия, белгородская область, старый оскол, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Белгородская область, Старый Оскол, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру

Директор горевшего белгородского зоопарка сообщил, что сбежавшую зебру поймали

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия возгорания каркасного тентованного помещения на территории зоопарка в хуторе Чумаки Белгородской области
Последствия возгорания каркасного тентованного помещения на территории зоопарка в хуторе Чумаки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия возгорания каркасного тентованного помещения на территории зоопарка в хуторе Чумаки Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 12 янв – РИА Новости. Сотрудникам зоопарка в Старом Осколе Белгородской области во время пожара удалось спасти одну зебру, которая сбежала с территории учреждения, животное было поймано только на следующий день после инцидента, рассказал РИА Новости и.о. директора МАУК "Старооскольский Зоопарк" Павел Диденко.
В субботу вечером в МЧС РФ сообщили, что в хуторе Чумаки Белгородской области на территории зоопарка загорелось каркасное тентованное помещение. В результате трагедии погибли шесть зебр, однако позже и.о. главы округа уточнил, что жертвами стали пять животных. Прокуратура начала проверку. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.
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"Открыли вольер, и удалось вывести только одну зебру, которая сбежала на территорию. Поймать ее удалось лишь на следующий день", - сказал Диденко.
По его словам, зебра не получила серьезных травм и сейчас находится в зоопарке. У животного лишь небольшие потертости на коже, ожогов нет. Как уточнил руководитель, животное бегало по дороге рядом с соседними селами, прежде чем удалось его поймать.
На данный момент зоопарк закрыт для посетителей. Диденко отметил, что дальнейшая работа учреждения зависит от того, как быстро удастся навести порядок после происшествия.
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