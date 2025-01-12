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В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру

В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру - РИА Новости, 12.01.2025

В Белгородской области поймали сбежавшую из горевшего зоопарка зебру

Сотрудникам зоопарка в Старом Осколе Белгородской области во время пожара удалось спасти одну зебру, которая сбежала с территории учреждения, животное было... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:47:00+03:00

2025-01-12T14:47:00+03:00

2025-01-12T14:47:00+03:00

россия

белгородская область

старый оскол

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 12 янв – РИА Новости. Сотрудникам зоопарка в Старом Осколе Белгородской области во время пожара удалось спасти одну зебру, которая сбежала с территории учреждения, животное было поймано только на следующий день после инцидента, рассказал РИА Новости и.о. директора МАУК "Старооскольский Зоопарк" Павел Диденко. В субботу вечером в МЧС РФ сообщили, что в хуторе Чумаки Белгородской области на территории зоопарка загорелось каркасное тентованное помещение. В результате трагедии погибли шесть зебр, однако позже и.о. главы округа уточнил, что жертвами стали пять животных. Прокуратура начала проверку. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. "Открыли вольер, и удалось вывести только одну зебру, которая сбежала на территорию. Поймать ее удалось лишь на следующий день", - сказал Диденко. По его словам, зебра не получила серьезных травм и сейчас находится в зоопарке. У животного лишь небольшие потертости на коже, ожогов нет. Как уточнил руководитель, животное бегало по дороге рядом с соседними селами, прежде чем удалось его поймать. На данный момент зоопарк закрыт для посетителей. Диденко отметил, что дальнейшая работа учреждения зависит от того, как быстро удастся навести порядок после происшествия.

https://ria.ru/20241211/pozhar-1988523559.html

https://ria.ru/20240728/pozhar-1962549252.html

россия

белгородская область

старый оскол

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россия, белгородская область, старый оскол, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)