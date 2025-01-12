https://ria.ru/20250112/zarabotok-1993213198.html
Россиянам рассказали о новом способе легального заработка
Россиянам рассказали о новом способе легального заработка - РИА Новости, 12.01.2025
Россиянам рассказали о новом способе легального заработка
Принятый летом прошлого года пакет законов о легализации майнинга дает инвесторам, участникам рынка и простым гражданам новые законные способы получения дохода, РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T02:15:00+03:00
2025-01-12T02:15:00+03:00
2025-01-12T02:15:00+03:00
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МОСКВА,12 янв — РИА Новости. Принятый летом прошлого года пакет законов о легализации майнинга дает инвесторам, участникам рынка и простым гражданам новые законные способы получения дохода, рассказал агентству “Прайм” Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга.Новые правила дают юрлицам и индивидуальным предпринимателям в России легальную возможность осуществлять майнинг криптовалюты после включения в реестр майнеров. Физлица могут вовсе обойтись без этого, если не превышают норму энергопотребления в 6000 Кв/ч в месяц. В случае превышения необходимо зарегистрировать ИП и подать заявление на включение в реестр, объяснил специалист.До вступления законов в силу майнинг не был в российском правовом поле, но теперь криптовалюты стали законным инструментом получения дохода как для граждан, так и для государства. Доверие к отрасли среди бизнеса и граждан увеличилось, а желающих зарабатывать на связи “крипте” стало больше, заключил специалист.По прогнозам BitRiver, уже весной этого года цена биткоина может достичь 130 тысяч долларов.
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общество, россия, bitriver, сергей безделов, криптовалюта, деньги
Общество, Россия, BitRiver, Сергей Безделов, Криптовалюта, Деньги
Россиянам рассказали о новом способе легального заработка
Директор Ассоциации промышленного майнинга Безделов: в РФ разрешили криптовалюту