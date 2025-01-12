https://ria.ru/20250112/zakharova-1993384239.html

Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна

Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна - РИА Новости, 12.01.2025

Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на сообщения украинских СМИ, которые "пережёвывают, давятся, изрыгают и... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T21:12:00+03:00

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россия

тигран кеосаян

мария захарова

маргарита симоньян

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на сообщения украинских СМИ, которые "пережёвывают, давятся, изрыгают и снова пережёвывают" новости о коме режиссера Тиграна Кеосаяна. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. "Бандеровская медиа обслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережёвывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать невозможно. Но удивительнее другое. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово "карма", — написала она. "Евреи, обвешенные звездами Давида, не посещающие синагоги, каббалисты-атеисты, перевязанные красными ниточками на всякий случай, как бы христиане, злословящие и злорадствующие, и всякие разные другие заголосили про то, про что истинные буддисты всегда молчат - про карму", — рассказала Захарова. Она добавила, что украинские СМИ рассуждают на тему кармы абсолютно серьёзно, без тени сомнения, отметив, что им уже давно всё равно, что они выглядят невероятно глупо и обличают свою необразованность.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992922005.html

https://ria.ru/20241228/rossiya-1991736509.html

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россия, тигран кеосаян, мария захарова, маргарита симоньян