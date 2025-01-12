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Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна - РИА Новости, 12.01.2025
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21:12 12.01.2025 (обновлено: 21:14 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/zakharova-1993384239.html
Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна
Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна - РИА Новости, 12.01.2025
Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на сообщения украинских СМИ, которые "пережёвывают, давятся, изрыгают и... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T21:12:00+03:00
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россия
тигран кеосаян
мария захарова
маргарита симоньян
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на сообщения украинских СМИ, которые "пережёвывают, давятся, изрыгают и снова пережёвывают" новости о коме режиссера Тиграна Кеосаяна. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. "Бандеровская медиа обслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережёвывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать невозможно. Но удивительнее другое. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово "карма", — написала она. "Евреи, обвешенные звездами Давида, не посещающие синагоги, каббалисты-атеисты, перевязанные красными ниточками на всякий случай, как бы христиане, злословящие и злорадствующие, и всякие разные другие заголосили про то, про что истинные буддисты всегда молчат - про карму", — рассказала Захарова. Она добавила, что украинские СМИ рассуждают на тему кармы абсолютно серьёзно, без тени сомнения, отметив, что им уже давно всё равно, что они выглядят невероятно глупо и обличают свою необразованность.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992922005.html
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россия, тигран кеосаян, мария захарова, маргарита симоньян
Россия, Тигран Кеосаян, Мария Захарова, Маргарита Симоньян
Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна

Захарова заявила, что украинские СМИ давятся новостями о коме Кеосаяна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на сообщения украинских СМИ, которые "пережёвывают, давятся, изрыгают и снова пережёвывают" новости о коме режиссера Тиграна Кеосаяна.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления
9 января, 13:09
"Бандеровская медиа обслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережёвывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать невозможно. Но удивительнее другое. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово "карма", — написала она.
"Евреи, обвешенные звездами Давида, не посещающие синагоги, каббалисты-атеисты, перевязанные красными ниточками на всякий случай, как бы христиане, злословящие и злорадствующие, и всякие разные другие заголосили про то, про что истинные буддисты всегда молчат - про карму", — рассказала Захарова.
Она добавила, что украинские СМИ рассуждают на тему кармы абсолютно серьёзно, без тени сомнения, отметив, что им уже давно всё равно, что они выглядят невероятно глупо и обличают свою необразованность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Русская культура нанесла смертельный удар
28 декабря 2024, 08:00
 
РоссияТигран КеосаянМария ЗахароваМаргарита Симоньян
 
 
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