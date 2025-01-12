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Захарова обвинила США в лицемерии - РИА Новости, 12.01.2025
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01:10 12.01.2025 (обновлено: 01:35 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/zaharova-1993301092.html
Захарова обвинила США в лицемерии
Захарова обвинила США в лицемерии - РИА Новости, 12.01.2025
Захарова обвинила США в лицемерии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в Telegram-канале власти США из-за привлечения заключенных к тушению пожаровв Калифорнии. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T01:10:00+03:00
2025-01-12T01:35:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в Telegram-канале власти США из-за привлечения заключенных к тушению пожаровв Калифорнии."Как же надоело это мракобесное лицемерие!" — написала она."К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключённых: по сообщению местных властей, они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнём группировки", — констатировала она.Представитель министерства напомнила, что "в последние годы официальные лица США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)".Захарова уточнила, что в 2021 году "конгресс США принял Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act) для введения запрета на ввоз в США товаров, произведённых с использованием принудительного труда в КНР". Сам закон вступил в силу в 2022 году. В нем, в частности, говорится, что "в СУАР многие произвольно содержатся в официальных тюрьмах и центрах содержания под стражей и принуждаются к труду". Также там указывается, что "таможенная и пограничная служба США выпустила 11 распоряжений о приостановке поставок в отношении продукции, предположительно произведенной с использованием труда заключенных или принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".Кроме того, представитель МИД напомнила, что в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, пытаясь исключить из цепочки поставок в США "товары, якобы произведённые с помощью принудительного труда уйгуров"."В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключённых при тушении пожаров?" — задалась она вопросом.
https://ria.ru/20250109/zaharova-1992955317.html
https://ria.ru/20250110/kaliforniya-1993166683.html
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в мире, сша, калифорния, россия, мария захарова, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, США, Калифорния, Россия, Мария Захарова, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Захарова обвинила США в лицемерии

Захарова назвала привлечение заключенных к тушению пожаров в США лицемерием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в Telegram-канале власти США из-за привлечения заключенных к тушению пожаровв Калифорнии.
"Как же надоело это мракобесное лицемерие!" — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
9 января, 15:29
"К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключённых: по сообщению местных властей, они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнём группировки", — констатировала она.
Представитель министерства напомнила, что "в последние годы официальные лица США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)".
Захарова уточнила, что в 2021 году "конгресс США принял Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act) для введения запрета на ввоз в США товаров, произведённых с использованием принудительного труда в КНР". Сам закон вступил в силу в 2022 году. В нем, в частности, говорится, что "в СУАР многие произвольно содержатся в официальных тюрьмах и центрах содержания под стражей и принуждаются к труду". Также там указывается, что "таможенная и пограничная служба США выпустила 11 распоряжений о приостановке поставок в отношении продукции, предположительно произведенной с использованием труда заключенных или принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".
Кроме того, представитель МИД напомнила, что в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, пытаясь исключить из цепочки поставок в США "товары, якобы произведённые с помощью принудительного труда уйгуров".
"В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключённых при тушении пожаров?" — задалась она вопросом.
Лесные пожары в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Калифорнии урезали финансирование пожарной безопасности перед пожарами
10 января, 17:51
 
В миреСШАКалифорнияРоссияМария ЗахароваЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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