Захарова обвинила США в лицемерии
Захарова назвала привлечение заключенных к тушению пожаров в США лицемерием
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в Telegram-канале власти США из-за привлечения заключенных к тушению пожаровв Калифорнии.
"Как же надоело это мракобесное лицемерие!" — написала она.
"К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключённых: по сообщению местных властей, они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнём группировки", — констатировала она.
Захарова уточнила, что в 2021 году "конгресс США принял Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act) для введения запрета на ввоз в США товаров, произведённых с использованием принудительного труда в КНР". Сам закон вступил в силу в 2022 году. В нем, в частности, говорится, что "в СУАР многие произвольно содержатся в официальных тюрьмах и центрах содержания под стражей и принуждаются к труду". Также там указывается, что "таможенная и пограничная служба США выпустила 11 распоряжений о приостановке поставок в отношении продукции, предположительно произведенной с использованием труда заключенных или принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".
Кроме того, представитель МИД напомнила, что в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, пытаясь исключить из цепочки поставок в США "товары, якобы произведённые с помощью принудительного труда уйгуров".
"В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключённых при тушении пожаров?" — задалась она вопросом.