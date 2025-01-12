https://ria.ru/20250112/zagadka-1993116871.html

"След найден". Главная загадка легендарного правителя древности

"След найден". Главная загадка легендарного правителя древности - РИА Новости, 12.01.2025

"След найден". Главная загадка легендарного правителя древности

Православные отмечают день памяти царя Давида. О нем сняли десятки фильмов, написали сотни картин и книг. Не дает покоя одно: существовал ли он на самом деле... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:03:00+03:00

религия

израиль

иордания

египет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти царя Давида. О нем сняли десятки фильмов, написали сотни картин и книг. Не дает покоя одно: существовал ли он на самом деле. Но, кажется, ученые знают ответ. И многих их ответ поразил.Самый противоречивыйДавид — ключевая фигура для всех трех авраамических религий. Иудеи почитают его как мудрого и просвещенного правителя. Мусульмане — как пророка. А христиане видят в нем земного предка Иисуса.При этом в Библии царь предстает весьма противоречивой личностью. С одной стороны, он объединил постоянно враждующие племена Израиля и Иудеи. С другой — богобоязненный Давид сознательно обрек на гибель своего лучшего военачальника, чтобы завладеть его женой.Археологов перипетии личной жизни волнуют меньше, чем вопрос о возникновении почти три тысячи лет назад единого еврейского государства. Во-первых, все библейские книги были составлены спустя 500 лет после легендарного царя — приблизительно в VI-V веках до нашей эры.А в современных Давиду источниках о нем нет ни слова, что довольно странно для столь значимой фигуры. Во-вторых, не было почти никаких артефактов, свидетельствующих о реальности правителя."Все, что у нас есть от этого периода, поместится в коробку для обуви", — иронизировал по этому поводу археолог из Тель-Авивского университета Юваль Гадот.Поэтому довольно долго научное сообщество придерживалось точки зрения, которую лаконично выразил британский библеист Филип Дэвис: "Давид настолько же историчен, насколько и король Артур".Гарант процветанияВсе изменилось в 1993-м. Тогда команда под руководством израильского археолога Авраама Бирана обнаружила в городе Тель-Дане на севере страны стелу с надписью о "царе из дома Давида" и "царстве Израиль".Не так давно разрешился спор с ее датировкой. Окончательный вердикт: IX век до нашей эры, то есть спустя всего несколько десятилетий после смерти легендарного царя.Кроме того, на границе с Иорданией ученые нашли множество древних медных шахт. Возможно, именно экспорт металла в соседний Египет, Хеттское царство и даже в Грецию стал экономической основой царства Давидова и залогом его процветания.Библейское государство действительно благоденствовало. В 2020-м во время раскопок в долине Тимна, недалеко от Эйлата, из культурного слоя X века извлекли кусок пурпурной ткани возрастом около трех тысяч лет."Великолепный оттенок, краска почти не полиняла, — рассказывал руководитель экспедиции Наама Суккеник. — Выяснилось, что краситель — из раковин морских улиток. Добывали его с большим трудом. А значит, ткань стоила очень-очень много. Думаю, мы увидели бы как раз такой пурпур, заглянув в гардероб Давида".Любопытно, что долина Тимна находится в исторической области Идумея. В древности здесь располагалось Эдомское царство. Именно после его завоевания Давид снискал славу могущественного и богатого царя."Прекрасный образец"Однако лоскут драгоценной ткани и заброшенные медные рудники — еще не доказательство, что библейский монарх правил гигантской империей.А ведь в Писании говорится, что его владения простирались от Красного до Средиземного моря, а также до южного Леванта.Два года назад профессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель решил разобраться в непростом вопросе. Он обобщил данные многолетних раскопок на территории пяти городов, прилегающих к Иреусалиму: Хирбет-Кейафы, Бейт-Шемеша, Телль-эн-Насбеха, Хирбет-эд-Даввары и Лахиша.Как оказалось, у всех одинаковая планировка. В центре — крепость, примыкающие к ней дома, по периметру — казематы, двойные стены с камерами внутри. В момент осады там укрывались воины."Это прекрасный образец урбанизма с повторяющейся концепцией", — подчеркивает исследователь.Множество протоханаанских и ханаанских надписей на административных постройках указывает на высокий уровень коммуникации. А это, по мнению Гарфинкеля, — явный признак централизованной власти и сильной государственности.Помимо того, ученый уточнил датировку всех населенных пунктов: все они были воздвигнуты приблизительно в 1000 году до нашей эры. Археолог сделал вывод: города входили в состав царства Давидова."Ничего не утверждаю"Стоит ли говорить, что гипотеза Гарфинкеля вызвала ожесточенную дискуссию. Профессор Университета Бар-Илан Арен Мейр негодовал: налицо явное "упрощение и невнимание к деталям".Кроме того, продолжал он, находки в городах-спутниках Иерусалима датируются совершенно разными историческими периодами.Визави претензий не отвергал. "Но я и не утверждал что-либо с точностью, — пояснил Гарфинкель. — Существует библейский сюжет, и мы хотим понять, есть у него исторический след или нет". След есть — израильская столица и прилегающие населенные пункты, связанные единой сетью дорог и общей инфраструктурой.Тот факт, что найденные артефакты принадлежат нескольким эпохам, объясняется особенностью местного градостроительства.Большинство древних крепостей — это "тели" (искусственно возникшие холмы). Иными словами, новый город возводили на руинах старого. При таком раскладе отделить один культурный слой от другого бывает трудно.Что же до размеров сверхдержавы, то в Библии они могут быть сильно преувеличены. Но это не так уж важно. В конечном итоге это спор максималистов и минималистов, но никак не ученых.

https://ria.ru/20250106/nauka-1988653701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, иордания, египет, аналитика - религия и мировоззрение