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Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ
Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ
В городе Мост на западе Чехии прогремел взрыв в ресторане, погибли шесть человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:42:00+03:00
2025-01-12T13:42:00+03:00
2025-01-12T14:00:00+03:00
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ПРАГА, 12 янв — РИА Новости. В городе Мост на западе Чехии прогремел взрыв в ресторане, погибли шесть человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны. "В ресторане U Kojota в городе Мост, по данным пожарных, произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном, а затем в здании начался пожар", — говорится в публикации.Жертвами взрыва стали шесть человек. Еще восемь получили ранения, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, а также медики и полиция, проводится идентификация погибших.
https://ria.ru/20250106/gaz-1992676564.html
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в мире, происшествия, чехия
В мире, Происшествия, Чехия
Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ
ЧТК: шесть человек погибли и восемь ранены при взрыве в чешском ресторане