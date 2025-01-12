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Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
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13:42 12.01.2025 (обновлено: 14:00 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/vzryv-1993341430.html
Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ
Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025
Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ
В городе Мост на западе Чехии прогремел взрыв в ресторане, погибли шесть человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:42:00+03:00
2025-01-12T14:00:00+03:00
в мире
происшествия
чехия
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ПРАГА, 12 янв — РИА Новости. В городе Мост на западе Чехии прогремел взрыв в ресторане, погибли шесть человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны. "В ресторане U Kojota в городе Мост, по данным пожарных, произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном, а затем в здании начался пожар", — говорится в публикации.Жертвами взрыва стали шесть человек. Еще восемь получили ранения, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, а также медики и полиция, проводится идентификация погибших.
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в мире, происшествия, чехия
В мире, Происшествия, Чехия
Шесть человек погибли при взрыве в чешском ресторане, сообщили СМИ

ЧТК: шесть человек погибли и восемь ранены при взрыве в чешском ресторане

© РИА Новости / Наталья Лосева, Александр КуприяновСотрудник чешской полиции
Сотрудник чешской полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Наталья Лосева, Александр Куприянов
Сотрудник чешской полиции. Архивное фото
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ПРАГА, 12 янв — РИА Новости. В городе Мост на западе Чехии прогремел взрыв в ресторане, погибли шесть человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны.
«
"В ресторане U Kojota в городе Мост, по данным пожарных, произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном, а затем в здании начался пожар", — говорится в публикации.
Жертвами взрыва стали шесть человек. Еще восемь получили ранения, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, а также медики и полиция, проводится идентификация погибших.
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