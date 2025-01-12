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Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на побережье Крыма

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на побережье Крыма - РИА Новости, 12.01.2025

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на побережье Крыма

На побережье шести муниципалитетов Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС России. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:20:00+03:00

2025-01-12T18:20:00+03:00

2025-01-12T18:52:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

республика крым

евпатория

судак

ми-8 амтш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. На побережье шести муниципалитетов Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС России."Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 12,61 километра. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района", — говорится в заявлении.По данным спасателей, все силы и средства оперативно направили к загрязненным участкам. Всего привлекли 960 человек и 214 единиц техники."Мониторинг ведется на побережье 225 мониторинговыми группами, на акватории 22 морскими судами, авиамониторинг проводится двумя бортами Ми-8", — отметили в ведомстве. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250112/kuban-1993349516.html

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россия

республика крым

евпатория

судак

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье 2025-01-12T18:20 true PT1M00S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, республика крым, евпатория, судак, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф)