Вучич предложил Сербию как место встречи Путина и Трампа
Вучич предложил Сербию в качестве возможного места встречи Путина и Трампа
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил свою страну в качестве места для переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом он заявил в эфире TV Pink.
"Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президентов России и США. Почему? Сербия не только формально вне военных блоков, как некоторые страны, Сербия, по сути, вне обоих блоков — и НАТО, и ОДКБ — существенно самостоятельная и независимая страна, полностью готовая гарантировать полную безопасность обоим президентам", — отметил Вучич.
По его словам, президенты России и США заслужили симпатии сербского народа.
"Нет ни одной страны, которая может сравниться с Сербией по степени поддержки Трампа. <...> С другой стороны, это страна, в которой Путин очень-очень популярен. Так что думаю, что это место на земном шаре, которое исключительно подходит одному и другому", — резюмировал сербский лидер.
С предложением принять потенциальную встречу глав двух государств выступила и Швейцария. При этом, как указал руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо, сейчас Берн не поддерживает контактов по поводу какой-либо деятельности, связанной с миром на Украине, ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Киевом.
В пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса. А сегодня советник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц сообщил о подготовке этой встречи, но точных сроков не назвал.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что к организации таких контактов можно будет приступить после официального вступления президента США в должность. При этом Москва приветствует желание Трампа вести диалог, никаких предварительных условий для переговоров президентов не требуется, нужно лишь обоюдное желание и политическая воля.
В декабре Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, добавив, что если она состоится, то главам двух стран будет о чем поговорить.