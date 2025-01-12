https://ria.ru/20250112/vuchich-1993382557.html

Вучич предложил Сербию как место встречи Путина и Трампа

Вучич предложил Сербию как место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.01.2025

Вучич предложил Сербию как место встречи Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич предложил свою страну в качестве места для переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T20:45:00+03:00

2025-01-12T20:45:00+03:00

2025-01-12T23:18:00+03:00

в мире

сербия

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

александр вучич

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 12 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил свою страну в качестве места для переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом он заявил в эфире TV Pink."Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президентов России и США. Почему? Сербия не только формально вне военных блоков, как некоторые страны, Сербия, по сути, вне обоих блоков — и НАТО, и ОДКБ — существенно самостоятельная и независимая страна, полностью готовая гарантировать полную безопасность обоим президентам", — отметил Вучич.По его словам, президенты России и США заслужили симпатии сербского народа."Нет ни одной страны, которая может сравниться с Сербией по степени поддержки Трампа. <...> С другой стороны, это страна, в которой Путин очень-очень популярен. Так что думаю, что это место на земном шаре, которое исключительно подходит одному и другому", — резюмировал сербский лидер.С предложением принять потенциальную встречу глав двух государств выступила и Швейцария. При этом, как указал руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо, сейчас Берн не поддерживает контактов по поводу какой-либо деятельности, связанной с миром на Украине, ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Киевом.В пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса. А сегодня советник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц сообщил о подготовке этой встречи, но точных сроков не назвал.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что к организации таких контактов можно будет приступить после официального вступления президента США в должность. При этом Москва приветствует желание Трампа вести диалог, никаких предварительных условий для переговоров президентов не требуется, нужно лишь обоюдное желание и политическая воля.В декабре Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, добавив, что если она состоится, то главам двух стран будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993368828.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993289453.html

сербия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, александр вучич, одкб, нато