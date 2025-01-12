https://ria.ru/20250112/vsu-1993374212.html

Бывший глава МИД Украины рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ

Бывший глава МИД Украины рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025

Бывший глава МИД Украины рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ранее критиковавший "отсиживающихся" от мобилизации за границей, признался, что сам отговорил своего сына от РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:12:00+03:00

2025-01-12T19:12:00+03:00

2025-01-12T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ранее критиковавший "отсиживающихся" от мобилизации за границей, признался, что сам отговорил своего сына от службы в ВСУ, его слова приводит издание "Страна.ua"."Он (сын. — Прим. ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент", — отметил он.При этом Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине, хотя и считает, что это решение будет чрезвычайно болезненным и "не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества".По данным из открытых источников, у экс-главы МИД есть сын 2006 года рождения. В апреле 2024 года Кулеба, занимавший на тот момент пост министра, заявлял, что приостановка консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей и возвращение военнообязанных на родину — это вопрос справедливости. Он возлагал надежду на содействие других государств, которые ведут учет находящихся на их территории украинцев призывного возраста. МИД Украины в апреле 2024 года приостановил все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, но только от тех, которые обновили свои военно-учетные данные. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20241205/kuleba-1987501273.html

https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html

https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, вооруженные силы украины