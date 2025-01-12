https://ria.ru/20250112/vsu-1993371405.html

ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке

ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке - РИА Новости, 12.01.2025

ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке

Украинские войска ударили по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:55:00+03:00

2025-01-12T18:55:00+03:00

2025-01-12T19:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

андрей алексеенко

происшествия

новая каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993371227_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e0b22d23e42f9412b4487092eb842baf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Украинские войска ударили по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале. "Днем под прицельные удары попали жилые многоэтажки на улице Букина в самом городе и на улице Каховской в Таврийске. Десятки выбитых окон и поврежденных квартир людей", — написал он.Уточняется, что ВСУ также атаковали и сожгли автозаправочную станцию, повредили продуктовый магазин и гражданскую вышку связи на высотном здании. "Враг целенаправленно уничтожает инфраструктуру, которая обеспечивает жизнь людей. Главное — сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим", — добавил Алексеенко.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские военные.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, андрей алексеенко, происшествия, новая каховка