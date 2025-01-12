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ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке
ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке
Украинские войска ударили по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:55:00+03:00
2025-01-12T18:55:00+03:00
2025-01-12T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
андрей алексеенко
происшествия
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Украинские войска ударили по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале. "Днем под прицельные удары попали жилые многоэтажки на улице Букина в самом городе и на улице Каховской в Таврийске. Десятки выбитых окон и поврежденных квартир людей", — написал он.Уточняется, что ВСУ также атаковали и сожгли автозаправочную станцию, повредили продуктовый магазин и гражданскую вышку связи на высотном здании. "Враг целенаправленно уничтожает инфраструктуру, которая обеспечивает жизнь людей. Главное — сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим", — добавил Алексеенко.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские военные.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Андрей Алексеенко, Происшествия, Новая Каховка
ВСУ ударили по жилым домам в Новой Каховке
ВСУ нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке