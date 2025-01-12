https://ria.ru/20250112/vsu-1993358654.html

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 12.01.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:39:00+03:00

2025-01-12T16:39:00+03:00

2025-01-12T16:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по Борисовскому району. Предварительно, никто не пострадал. В поселке Борисовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - в здании повреждены входная группа и техническое оборудование. Также на территории поврежден легковой автомобиль", - написал Гладков. Глава области добавил, что украинский дрон повредил дом и два автомобиля в селе Березовка. В селе Зозули FPV-дрон ударил по автомобилю. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия