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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:39:00+03:00
2025-01-12T16:39:00+03:00
2025-01-12T16:39:00+03:00
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по Борисовскому району. Предварительно, никто не пострадал. В поселке Борисовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - в здании повреждены входная группа и техническое оборудование. Также на территории поврежден легковой автомобиль", - написал Гладков. Глава области добавил, что украинский дрон повредил дом и два автомобиля в селе Березовка. В селе Зозули FPV-дрон ударил по автомобилю. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
Гладков: дроны атаковали три село в Борисовском районе, никто не пострадал