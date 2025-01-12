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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/vsu-1993358654.html
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:39:00+03:00
2025-01-12T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по Борисовскому району. Предварительно, никто не пострадал. В поселке Борисовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - в здании повреждены входная группа и техническое оборудование. Также на территории поврежден легковой автомобиль", - написал Гладков. Глава области добавил, что украинский дрон повредил дом и два автомобиля в селе Березовка. В селе Зозули FPV-дрон ударил по автомобилю. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

Гладков: дроны атаковали три село в Борисовском районе, никто не пострадал

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ударов по Борисовскому району со стороны ВСУ
Последствия ударов по Борисовскому району со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия ударов по Борисовскому району со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ нанесли удары по Борисовскому району. Предварительно, никто не пострадал. В поселке Борисовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - в здании повреждены входная группа и техническое оборудование. Также на территории поврежден легковой автомобиль", - написал Гладков.
Глава области добавил, что украинский дрон повредил дом и два автомобиля в селе Березовка. В селе Зозули FPV-дрон ударил по автомобилю. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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