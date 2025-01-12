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ВСУ обстреляли Запорожскую область - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/vsu-1993347342.html
ВСУ обстреляли Запорожскую область
ВСУ обстреляли Запорожскую область - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ обстреляли Запорожскую область
Последние несколько суток ВСУ активно атакуют прифронтовые города в Запорожской области, в результате страдают линии электропередач и энергетическая... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:44:00+03:00
2025-01-12T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Последние несколько суток ВСУ активно атакуют прифронтовые города в Запорожской области, в результате страдают линии электропередач и энергетическая инфраструктура, рассказал в Telegram-канале заместитель главы региона Антон Тицкий. "Города Запорожской области вблизи линии фронта подвергаются атакам с украинской стороны", - заявил он. По его словам, 11 января ВСУ нанесли артиллерийские удары по Васильевке, в результате которых "была повреждена хозяйственная постройка в частном секторе, перебит газопровод и оборваны воздушные линии электропередач". "Без электричества осталось почти 700 абонентов. Газоснабжение и электроснабжение в городе пока восстановлены частично. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются", - сообщил чиновник. ПВО ВС РФ также успешно отразило две успешных атаки на Токмак, как утверждает замгубернатора. Ударом РСЗО HIMARS были перебиты водопровод и электроопора в селе Пологи Пологовского района. "Водопровод оперативно переподключён на резервную линию. Без электричества пока остаются 35 абонентов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - отметил замгубернатора. По словам Тицкого, во всех случаях жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Запорожскую область

Замглавы Запорожской области заявил об обстрелах ВСУ городской инфраструктуры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Последние несколько суток ВСУ активно атакуют прифронтовые города в Запорожской области, в результате страдают линии электропередач и энергетическая инфраструктура, рассказал в Telegram-канале заместитель главы региона Антон Тицкий.
"Города Запорожской области вблизи линии фронта подвергаются атакам с украинской стороны", - заявил он.
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По его словам, 11 января ВСУ нанесли артиллерийские удары по Васильевке, в результате которых "была повреждена хозяйственная постройка в частном секторе, перебит газопровод и оборваны воздушные линии электропередач".
"Без электричества осталось почти 700 абонентов. Газоснабжение и электроснабжение в городе пока восстановлены частично. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются", - сообщил чиновник.
ПВО ВС РФ также успешно отразило две успешных атаки на Токмак, как утверждает замгубернатора. Ударом РСЗО HIMARS были перебиты водопровод и электроопора в селе Пологи Пологовского района.
"Водопровод оперативно переподключён на резервную линию. Без электричества пока остаются 35 абонентов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - отметил замгубернатора.
По словам Тицкого, во всех случаях жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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