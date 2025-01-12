ВСУ обстреляли Запорожскую область
Замглавы Запорожской области заявил об обстрелах ВСУ городской инфраструктуры
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Последние несколько суток ВСУ активно атакуют прифронтовые города в Запорожской области, в результате страдают линии электропередач и энергетическая инфраструктура, рассказал в Telegram-канале заместитель главы региона Антон Тицкий.
"Города Запорожской области вблизи линии фронта подвергаются атакам с украинской стороны", - заявил он.
По его словам, 11 января ВСУ нанесли артиллерийские удары по Васильевке, в результате которых "была повреждена хозяйственная постройка в частном секторе, перебит газопровод и оборваны воздушные линии электропередач".
"Без электричества осталось почти 700 абонентов. Газоснабжение и электроснабжение в городе пока восстановлены частично. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются", - сообщил чиновник.
ПВО ВС РФ также успешно отразило две успешных атаки на Токмак, как утверждает замгубернатора. Ударом РСЗО HIMARS были перебиты водопровод и электроопора в селе Пологи Пологовского района.
"Водопровод оперативно переподключён на резервную линию. Без электричества пока остаются 35 абонентов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - отметил замгубернатора.
По словам Тицкого, во всех случаях жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18