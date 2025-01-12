https://ria.ru/20250112/vsu-1993347342.html

ВСУ обстреляли Запорожскую область

ВСУ обстреляли Запорожскую область - РИА Новости, 12.01.2025

ВСУ обстреляли Запорожскую область

Последние несколько суток ВСУ активно атакуют прифронтовые города в Запорожской области, в результате страдают линии электропередач и энергетическая... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:44:00+03:00

2025-01-12T14:44:00+03:00

2025-01-12T14:44:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Последние несколько суток ВСУ активно атакуют прифронтовые города в Запорожской области, в результате страдают линии электропередач и энергетическая инфраструктура, рассказал в Telegram-канале заместитель главы региона Антон Тицкий. "Города Запорожской области вблизи линии фронта подвергаются атакам с украинской стороны", - заявил он. По его словам, 11 января ВСУ нанесли артиллерийские удары по Васильевке, в результате которых "была повреждена хозяйственная постройка в частном секторе, перебит газопровод и оборваны воздушные линии электропередач". "Без электричества осталось почти 700 абонентов. Газоснабжение и электроснабжение в городе пока восстановлены частично. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются", - сообщил чиновник. ПВО ВС РФ также успешно отразило две успешных атаки на Токмак, как утверждает замгубернатора. Ударом РСЗО HIMARS были перебиты водопровод и электроопора в селе Пологи Пологовского района. "Водопровод оперативно переподключён на резервную линию. Без электричества пока остаются 35 абонентов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - отметил замгубернатора. По словам Тицкого, во всех случаях жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия