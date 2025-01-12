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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении
Украинские войска за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:16:00+03:00
2025-01-12T12:16:00+03:00
2025-01-12T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действия группировки "Север"