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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/vsu-1993332770.html
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении
Украинские войска за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:16:00+03:00
2025-01-12T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331783.html
волчанск
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в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" реактивной артиллерийской батареи подразделения 44 армейского корпуса группировки войск "Север" в Белгородской области
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град реактивной артиллерийской батареи подразделения 44 армейского корпуса группировки войск Север в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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