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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении - РИА Новости, 12.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на харьковском направлении

Украинские войска за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:16:00+03:00

2025-01-12T12:16:00+03:00

2025-01-12T12:16:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331783.html

волчанск

харьковская область

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в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)