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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 12.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины "Козак" в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:14:00+03:00

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2025-01-12T12:14:00+03:00

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донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины "Козак" в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка ДНР. "Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331675.html

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в мире, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)