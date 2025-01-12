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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 12.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины "Козак" в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:14:00+03:00
2025-01-12T12:14:00+03:00
2025-01-12T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины "Козак" в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка ДНР. "Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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в мире, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли до 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"