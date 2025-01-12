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ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/vsu-1993327115.html
ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив более 50 боеприпасов, двое мужчин получили легкие ранения,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:17:00+03:00
2025-01-12T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив более 50 боеприпасов, двое мужчин получили легкие ранения, госпитализация им не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в сообщении в своем Telegram-канале.По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 51 боеприпас и совершены атаки 37 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, коммерческом объекте, двух нежилых зданиях, объекте связи, также повреждены два автомобиля. "В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Политотдельский, сёлам Головино, Красный Хутор, Черемошное и Щетиновка, а также хутору Валковский выпущено 19 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. На перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой", - написал Гладков.Он добавил, что в Борисовском районе посёлок Борисовка и село Цаповка атакованы 5 беспилотниками. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 2 дронов. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Колотиловка подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 19 боеприпасов, и атакованы 11 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущен один артснаряд и совершены атаки 10 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993324859.html
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993324695.html
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белгородская область
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив более 50 боеприпасов, двое мужчин получили легкие ранения, госпитализация им не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в сообщении в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 51 боеприпас и совершены атаки 37 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, коммерческом объекте, двух нежилых зданиях, объекте связи, также повреждены два автомобиля.
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Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Политотдельский, сёлам Головино, Красный Хутор, Черемошное и Щетиновка, а также хутору Валковский выпущено 19 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. На перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе посёлок Борисовка и село Цаповка атакованы 5 беспилотниками. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 2 дронов.
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"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Колотиловка подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 19 боеприпасов, и атакованы 11 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущен один артснаряд и совершены атаки 10 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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