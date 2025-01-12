ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив более 50 боеприпасов, двое мужчин получили легкие ранения, госпитализация им не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в сообщении в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 51 боеприпас и совершены атаки 37 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, коммерческом объекте, двух нежилых зданиях, объекте связи, также повреждены два автомобиля.
"В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Политотдельский, сёлам Головино, Красный Хутор, Черемошное и Щетиновка, а также хутору Валковский выпущено 19 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. На перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе посёлок Борисовка и село Цаповка атакованы 5 беспилотниками. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 2 дронов.
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Колотиловка подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 19 боеприпасов, и атакованы 11 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущен один артснаряд и совершены атаки 10 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.