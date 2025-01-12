https://ria.ru/20250112/vsu-1993315395.html
В "Ахмате" рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин
В "Ахмате" рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин - РИА Новости, 12.01.2025
В "Ахмате" рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин
Украинские военнослужащие не пытались эвакуировать тела сослуживцев, погибших при атаке на хутор Бердин в Курской области, рассказал РИА Новости командир одной... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:42:00+03:00
2025-01-12T08:42:00+03:00
2025-01-12T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие не пытались эвакуировать тела сослуживцев, погибших при атаке на хутор Бердин в Курской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на этом участке в составе группировки "Север", с позывным Аид. "В воскресенье они предприняли механизированный удар, перед этим высадку десанта каруселью в посадке у населенного пункта Бердин с выходом на Новостоницкий, оттуда хотели пройти в Большое Солдатское", — рассказал он о том, как начиналась неудавшаяся попытка прорыва противника. По словам командира, российские бойцы уничтожили две колонны техники, которые шли на хутор, и две машины, которые пытались отступить. "Осталась пехота в посадках, поэтому на рассвете спецназ "Ахмат" совместно со смежниками (это 11-я бригада ВДВ, 30-й полк) начали зачистку окраин населенного пункта и лесопосадок. На данный момент ситуация полностью стабилизировалась. Противник либо сдался в плен, либо ликвидирован. В итоге пару десятков единиц транспорта, батальон противник потерял в живой силе в этой бессмысленной атаке. Я не знаю, на что они рассчитывали", — добавил Аид. Он подчеркнул, что украинские солдаты даже не пытались забрать тела погибших в лесополосах сослуживцев. "Мародерили тела — автоматы собрали, другие вещи <…> Они не забирают тела, у них нет такой привычки", — заключил собеседник агенства". Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Подразделения группировки войск "Север", в том числе и бойцы спецназа "Ахмат", пресекли попытку прорыва. Как рассказал РИА Новости один из бойцов "Ахмата", у большинства погибших солдат ВСУ были тюремные татуировки.
https://ria.ru/20250111/akhmat-1993245630.html
https://ria.ru/20250108/svo-1992849637.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Командир группы спецназа "Ахмат": военные ВСУ не пытались эвакуировать тела сослуживцев
"Тела… нет, но бегали, мародёрили… они не забирают тела, у них нет такой привычки. Они же не мы"
Украинские боевики даже не пытались вывезти тела сослуживцев, погибших при атаке на курский хутор Бердин, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на этом участке в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид".
2025-01-12T08:42
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РИА Новости
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
В "Ахмате" рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин
Командир "Ахмата" Аид: ВСУ не пытались забрать тела после атаки на хутор Бердин