https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993364192.html

Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами

Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами - РИА Новости, 12.01.2025

Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами

Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с участием... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T17:33:00+03:00

2025-01-12T17:33:00+03:00

2025-01-12T19:45:00+03:00

владимир путин

украина

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политика

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с участием жителей Украины.Как следует из видео, Путин посетил Киев с визитом и пообщался с украинцами, в том числе с журналистами. Встреча началась под залпы салютов.Прямая линия с украинским народом состоялась 26 октября 2004 года в преддверии 60-летия освобождения страны от фашистских захватчиков и за несколько дней до начала выборов президента Украины, которые прошли в октябре-декабре 2004 года. Тогда победу одержал Виктор Ющенко.В феврале прошлого года Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал третий тур голосования на Украине государственным переворотом.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html

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Прямая линия президента России с гражданами Украины Прямая линия президента России с гражданами Украины. 2025-01-12T17:33 true PT0M42S

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владимир путин, украина, россия, киев, павел зарубин, политика