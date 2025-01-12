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Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами
Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами - РИА Новости, 12.01.2025
Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами
Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с участием... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T17:33:00+03:00
2025-01-12T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с участием жителей Украины.Как следует из видео, Путин посетил Киев с визитом и пообщался с украинцами, в том числе с журналистами. Встреча началась под залпы салютов.Прямая линия с украинским народом состоялась 26 октября 2004 года в преддверии 60-летия освобождения страны от фашистских захватчиков и за несколько дней до начала выборов президента Украины, которые прошли в октябре-декабре 2004 года. Тогда победу одержал Виктор Ющенко.В феврале прошлого года Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал третий тур голосования на Украине государственным переворотом.
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Прямая линия президента России с гражданами Украины
Прямая линия президента России с гражданами Украины.
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владимир путин, украина, россия, киев, павел зарубин, политика
Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Павел Зарубин, Политика
Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами
Опубликовано архивное видео прямой линии Владимира Путина с украинцами