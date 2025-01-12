https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993315057.html

В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине

В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине - РИА Новости, 12.01.2025

В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине

Швейцария выразила готовность организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для обсуждения конфликта на... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:36:00+03:00

2025-01-12T08:36:00+03:00

2025-01-12T08:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Швейцария выразила готовность организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для обсуждения конфликта на Украине, если они об этом попросят, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо."После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — сказал он.В пятницу избранный президент США заявил журналистам об организации встречи с Путиным. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993241628.html

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в мире, дональд трамп, владимир путин, швейцария, украина