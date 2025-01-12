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В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 12.01.2025 (обновлено: 08:37 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993315057.html
В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине
В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине - РИА Новости, 12.01.2025
В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине
Швейцария выразила готовность организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для обсуждения конфликта на... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:36:00+03:00
2025-01-12T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир путин
швейцария
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Швейцария выразила готовность организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для обсуждения конфликта на Украине, если они об этом попросят, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо."После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — сказал он.В пятницу избранный президент США заявил журналистам об организации встречи с Путиным. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993241628.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Швейцария, Украина
В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине

Le Temps: Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Швейцария выразила готовность организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для обсуждения конфликта на Украине, если они об этом попросят, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.
"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
На Западе раскрыли, как Трамп хочет использовать Гренландию против России
Вчера, 11:03
В пятницу избранный президент США заявил журналистам об организации встречи с Путиным. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Президент России Владимир Путин Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ПутинШвейцарияУкраина
 
 
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