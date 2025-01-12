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Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни - РИА Новости, 12.01.2025
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03:12 12.01.2025 (обновлено: 03:43 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/vrach-1993305395.html
Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни
Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни - РИА Новости, 12.01.2025
Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни
Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T03:12:00+03:00
2025-01-12T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин."Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", — сказал Сорокин.По его словам, к ортопедам все чаще стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.
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Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни

Ортопед Сорокин: сидячий образ жизни приводит к мышечной гипотрофии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота в офисе
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
"Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", — сказал Сорокин.
По его словам, к ортопедам все чаще стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.
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