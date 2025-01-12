https://ria.ru/20250112/vrach-1993305395.html

Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни

Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни - РИА Новости, 12.01.2025

Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T03:12:00+03:00

2025-01-12T03:12:00+03:00

2025-01-12T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин."Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", — сказал Сорокин.По его словам, к ортопедам все чаще стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.

https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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