https://ria.ru/20250112/vrach-1993305395.html
Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни
Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни - РИА Новости, 12.01.2025
Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни
Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T03:12:00+03:00
2025-01-12T03:12:00+03:00
2025-01-12T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин."Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", — сказал Сорокин.По его словам, к ортопедам все чаще стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.
https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни
Ортопед Сорокин: сидячий образ жизни приводит к мышечной гипотрофии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
"Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", — сказал Сорокин.
По его словам, к ортопедам все чаще стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни.