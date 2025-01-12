https://ria.ru/20250112/vostok-1993333513.html

Бойцы "Востока" уничтожили 190 солдат ВСУ, танк и установку Krab

Бойцы "Востока" уничтожили 190 солдат ВСУ, танк и установку Krab - РИА Новости, 12.01.2025

Бойцы "Востока" уничтожили 190 солдат ВСУ, танк и установку Krab

Украинские войска за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:20:00+03:00

2025-01-12T12:20:00+03:00

2025-01-12T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив, Времевка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)