https://ria.ru/20250112/vostok-1993333513.html
Бойцы "Востока" уничтожили 190 солдат ВСУ, танк и установку Krab
Бойцы "Востока" уничтожили 190 солдат ВСУ, танк и установку Krab - РИА Новости, 12.01.2025
Бойцы "Востока" уничтожили 190 солдат ВСУ, танк и установку Krab
Украинские войска за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:20:00+03:00
2025-01-12T12:20:00+03:00
2025-01-12T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив, Времевка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331783.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" уничтожили 190 солдат ВСУ, танк и установку Krab
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 190 военных, танк и самоходную установку Krab