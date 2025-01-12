https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993312113.html

Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в бассейне школы

Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в бассейне школы - РИА Новости, 12.01.2025

Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в бассейне школы

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T07:00:00+03:00

2025-01-12T07:00:00+03:00

2025-01-12T10:56:00+03:00

происшествия

приморский край

советский район

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем Тelegram-канале. Ранее в мэрии Владивостока рассказали журналистам, что потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет. Представитель муниципалитета сообщил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что в момент обрушения детей в бассейне не было. "По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СУСК. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, уголовное дело возбудили по статье "халатность" (статья 293 УК РФ).Прокуратура Приморья ранее сообщила, что инцидент произошёл утром в воскресенье: потолок и элементы фасада разрушились в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Территория школы оцеплена и находится под охраной, добавили в надзорном ведомстве. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьёв, проводится проверка.

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949469043.html

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

приморский край

советский район

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, советский район, владивосток