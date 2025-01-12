Во Владивостоке возбудили дело после обрушения потолка в бассейне школы
СК возбудил дело после обрушения потолка в бассейне школы во Владивостоке
© Фото : Следком Приморья/TelegramМесто обрушения потолка в помещении бассейна школы во Владивостоке. 12 января 2025
Место обрушения потолка в помещении бассейна школы во Владивостоке. 12 января 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем Тelegram-канале.
Ранее в мэрии Владивостока рассказали журналистам, что потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет. Представитель муниципалитета сообщил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что в момент обрушения детей в бассейне не было.
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"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СУСК.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, уголовное дело возбудили по статье "халатность" (статья 293 УК РФ).
Прокуратура Приморья ранее сообщила, что инцидент произошёл утром в воскресенье: потолок и элементы фасада разрушились в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Территория школы оцеплена и находится под охраной, добавили в надзорном ведомстве. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьёв, проводится проверка.
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