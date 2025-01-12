https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993311029.html

Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок

Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок - РИА Новости, 12.01.2025

Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок

Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T06:30:00+03:00

2025-01-12T06:30:00+03:00

2025-01-12T11:04:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города. Представитель муниципалитета уточнил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72. "Обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет", - сообщили журналистам в мэрии. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в момент обрушения детей в бассейне не было.

https://ria.ru/20241002/shkola-1975948822.html

https://ria.ru/20240801/banya-1963467593.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток