https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993311029.html
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок - РИА Новости, 12.01.2025
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок
Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T06:30:00+03:00
2025-01-12T06:30:00+03:00
2025-01-12T11:04:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города. Представитель муниципалитета уточнил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72. "Обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет", - сообщили журналистам в мэрии. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в момент обрушения детей в бассейне не было.
https://ria.ru/20241002/shkola-1975948822.html
https://ria.ru/20240801/banya-1963467593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок
Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города.
Представитель муниципалитета уточнил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72.
"Обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет", - сообщили журналистам в мэрии.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в момент обрушения детей в бассейне не было.