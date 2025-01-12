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Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок - РИА Новости, 12.01.2025
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06:30 12.01.2025 (обновлено: 11:04 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993311029.html
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок - РИА Новости, 12.01.2025
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок
Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T06:30:00+03:00
2025-01-12T11:04:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города. Представитель муниципалитета уточнил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72. "Обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет", - сообщили журналистам в мэрии. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в момент обрушения детей в бассейне не было.
https://ria.ru/20241002/shkola-1975948822.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке в бассейне школы обрушился потолок

Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке

© Фото : Следком Приморья/TelegramМесто обрушения потолка в помещении бассейна школы во Владивостоке. 12 января 2025
Место обрушения потолка в помещении бассейна школы во Владивостоке. 12 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Следком Приморья/Telegram
Место обрушения потолка в помещении бассейна школы во Владивостоке. 12 января 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке, пострадавших нет, сообщили журналистам в мэрии города.
Представитель муниципалитета уточнил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72.
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2 октября 2024, 14:37
"Обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет", - сообщили журналистам в мэрии.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в момент обрушения детей в бассейне не было.
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