https://ria.ru/20250112/veto-1993352830.html

Премьер Словакии пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС

Премьер Словакии пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС - РИА Новости, 12.01.2025

Премьер Словакии пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что наложит вето на помощь Киеву от ЕС, если переговоры по возобновлению транзита газа по украинской территории ни к чему... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:33:00+03:00

2025-01-12T15:33:00+03:00

2025-01-12T15:33:00+03:00

украина

словакия

киев

роберт фицо

евросоюз

газпром

национальный антитеррористический комитет рф

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что наложит вето на помощь Киеву от ЕС, если переговоры по возобновлению транзита газа по украинской территории ни к чему не приведут. "Если (Владимир) Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Европейскому союзу, поскольку думает, что ему все позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от ЕС) для Украины, я наложу на нее вето", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3 в воскресенье. Он отметил, что Братислава приступит к ответным мерам в отношении Киева, если будет видеть, что переговоры по возобновлению транзита газа по украинской территории в течение 3-4 недель ни к чему не ведут. Ранее Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html

https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html

https://ria.ru/20250108/gaz-1992859784.html

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словакия

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украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, транзит газа через украину, в мире