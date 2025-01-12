https://ria.ru/20250112/venesuela-1993301964.html

Венесуэльская армия осудила новые санкции США и ЕС против республики

Венесуэльская армия осудила новые санкции США и ЕС против республики - РИА Новости, 12.01.2025

Венесуэльская армия осудила новые санкции США и ЕС против республики

Вооруженные силы Венесуэлы категорически осудили "отчаянные" санкции США, ЕС и Великобритании, которые были введены против высших должностных лиц республики... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T01:27:00+03:00

2025-01-12T01:27:00+03:00

2025-01-12T01:27:00+03:00

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КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы категорически осудили "отчаянные" санкции США, ЕС и Великобритании, которые были введены против высших должностных лиц республики после инаугурации на новый срок президента Николаса Мадуро, подтвердив свою верность законно избранному главе государства. "Боливарианские национальные вооруженные силы выражают самое энергичное и категорическое неприятие новых санкций, введенных печально известной имперской кликой, которую сейчас представляет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов Соединенных Штатов Америки вместе с Европейским Союзом и Соединенным Королевством, против одиннадцати должностных лиц венесуэльского государства, включая нашего главнокомандующего, министра обороны народной власти и членов Высшего генерального штаба", - говорится в заявлении за подписью главного стратегического оперативного командующего вооруженных сил Доминго Эрнандеса Лареса, которое опубликовал глава министерства коммуникаций Альфред Насарет Няньес. Накануне в день инаугурации Николаса Мадуро на новый шестилетний срок во главе государства администрация США ввела новые санкции против Венесуэлы, под которые попали глава нефтегазовой PDVSA Эктор Обрегон, министр транспорта и глава авиакомпании Conviasa Рамон Веласкес, а также руководители силовых структур. "Отчаянная акция, выходящая за рамки каких-либо норм международного права, была совершена именно в тот день, когда гражданин Николас Мадуро Морос, конституционный президент Боливарианской Республики Венесуэла, переизбранный на период 2025-2031 годов, принял присягу и легитимно получил новый мандат ... Позорная мера направлена на дисквалификацию существующего руководства военной организации, которым не повредили более чем два десятилетия войны против Венесуэлы", - добавили в вооруженных силах. В армии Венесуэлы подчеркнули, что служащих такими грубыми маневрами не запугивать, они укрепляют их убеждения в достоинстве, чести и самоопределении, разжигая непоколебимую борьбу за свободу, суверенитет и независимость родины. "Верные нашему народному, антиколониалистическому, антиолигархическому и антиимпериалистическому характеру и в идеальном союзе народа, армии и полиции, мы также подтверждаем решимость подчиниться народному мандату, выраженному 28 июля 2024 года, и неизменную поддержку Боливарианской революции ... Никакие санкции не ущемят достоинство сыновей и дочерей Объединенной освободительной армии!" - сказано в заявлении венесуэльской армии. Мадуро в пятницу в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Ряд стран, включая США, не признали переизбрание президента на третий срок.

https://ria.ru/20250110/maduro-1993185704.html

https://ria.ru/20241120/venesuela-1984728006.html

https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962789241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, сша, великобритания, николас мадуро, евросоюз, pdvsa