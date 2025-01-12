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Советник Байдена оценил соглашение по Украине - РИА Новости, 12.01.2025
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18:01 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993366956.html
Советник Байдена оценил соглашение по Украине
Советник Байдена оценил соглашение по Украине - РИА Новости, 12.01.2025
Советник Байдена оценил соглашение по Украине
Соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:01:00+03:00
2025-01-12T18:01:00+03:00
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. "Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своём народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединённые Штаты, навязывать эти решения", – отметил представитель администрации в эфире телеканала CNN. Он также подчеркнул, что после окончания боевых действий они не должны начаться снова через несколько месяцев, "если Россия попросту решит продолжить с того места, где остановилась". Для этого, по его словам, Запад должен предоставить Украине определённые гарантии безопасности.
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993358381.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, джейк салливан
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Джейк Салливан
Советник Байдена оценил соглашение по Украине

Советник Байдена Салливан: США должны предоставить Украине гарантии безопасности

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своём народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединённые Штаты, навязывать эти решения", – отметил представитель администрации в эфире телеканала CNN.
Он также подчеркнул, что после окончания боевых действий они не должны начаться снова через несколько месяцев, "если Россия попросту решит продолжить с того места, где остановилась". Для этого, по его словам, Запад должен предоставить Украине определённые гарантии безопасности.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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В миреУкраинаКиевСШАДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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