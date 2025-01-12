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"Не будет возвращать": в США выступили за раздел Украины - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993358381.html
"Не будет возвращать": в США выступили за раздел Украины
"Не будет возвращать": в США выступили за раздел Украины - РИА Новости, 12.01.2025
"Не будет возвращать": в США выступили за раздел Украины
Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:38:00+03:00
2025-01-12T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief."Лучший пример — это Восточная Германия &lt;…&gt;, при том, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем", — отметил он.По словам Волкера, такую же позицию должна занять Украина относительно новых регионов России, пообещав отказаться от военного решения вопроса, при этом формально не признавая их потерю."Непризнание этого, но признание Украиной, что она не будет возвращать их военными методами", — сказал он.Как писало издание Rebelion, Запад планирует разделить Украины на зоны, что напоминает стратегии территориального распределения, использовавшиеся в прошлых конфликтах, например, в операции "Барбаросса" во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993354648.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, германия, курт волкер, сергей нарышкин, государственный департамент сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Германия, Курт Волкер, Сергей Нарышкин, Государственный департамент США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Не будет возвращать": в США выступили за раздел Украины

Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за ее раздел

© AP Photo / Susan WalshБывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер
Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй мировой войны, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.
"Лучший пример — это Восточная Германия <…>, при том, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем", — отметил он.
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По словам Волкера, такую же позицию должна занять Украина относительно новых регионов России, пообещав отказаться от военного решения вопроса, при этом формально не признавая их потерю.
«
"Непризнание этого, но признание Украиной, что она не будет возвращать их военными методами", — сказал он.
Как писало издание Rebelion, Запад планирует разделить Украины на зоны, что напоминает стратегии территориального распределения, использовавшиеся в прошлых конфликтах, например, в операции "Барбаросса" во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.
Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФГерманияКурт ВолкерСергей НарышкинГосударственный департамент СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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